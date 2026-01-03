El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y pronto responderán ante la justicia, anunció este sábado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses", declaró Bondi en un mensaje en X.

Maduro y su esposa fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.

Marco Rubio

De su lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos.

Aseguró que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó en su cuenta de X