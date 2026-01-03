La Casa Blanca publica video en el cual se burla de Nicolás Maduro

Imagen difundida por Donald Trump muestra a Nicolás Maduro esposado, con gafas oscuras, a bordo del buque estadounidense USS Iwo Jima, tras su captura y extracción de Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó la noche de este sábado un video en el cual se burla del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien hace unos momentos arribó, junto a su esposa Cilia flores, a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

En una táctica operación militar, el gobierno de Estados Unidos capturó la madrugada de hoy en un lugar secreto a Nicolás Maduro y a su esposa luego de meses de tensión con ataques militares en aguas del Caribe a narcolanchas, atribuidas al régimen del político.

En un video, la Casa Blanca muestra a un Maduro desafiante diciendo con gestos que si Estados Unidos lo quería "que fuera por él a Miraflores (palacio presidencial venezolano) y llama cobarde a la administración Trump.

Luego sale el secretario de Estado, Marco Rubio, expresando "Si no lo sabes, ahora lo sabes".

If you don´t know, now you know pic.twitter.com/XrIps1OzY4 — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Tras esto sale la figura imponente del mandatario Donald Trump caminando por un pasillo de la casa de gobierno estadounidense con un gesto de triunfo y satisfacción.

Reacciones y viralización del video

Durante el corto sueña la canción Freedom to Venezuela (Libertad pa mi gente) en inglés.

El video se ha hecho viral en poco más de una hora y tiene miles de comentarios.