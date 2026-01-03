La Casa Blanca publica video en el cual se burla de Nicolás Maduro
En el audiovisual pone el momento en que el político grita que para EE. UU. capturarlo tenía que ir al Palacio de Miraflores
La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó la noche de este sábado un video en el cual se burla del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien hace unos momentos arribó, junto a su esposa Cilia flores, a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.
En una táctica operación militar, el gobierno de Estados Unidos capturó la madrugada de hoy en un lugar secreto a Nicolás Maduro y a su esposa luego de meses de tensión con ataques militares en aguas del Caribe a narcolanchas, atribuidas al régimen del político.
En un video, la Casa Blanca muestra a un Maduro desafiante diciendo con gestos que si Estados Unidos lo quería "que fuera por él a Miraflores (palacio presidencial venezolano) y llama cobarde a la administración Trump.
Luego sale el secretario de Estado, Marco Rubio, expresando "Si no lo sabes, ahora lo sabes".
- Tras esto sale la figura imponente del mandatario Donald Trump caminando por un pasillo de la casa de gobierno estadounidense con un gesto de triunfo y satisfacción.
Reacciones y viralización del video
Durante el corto sueña la canción Freedom to Venezuela (Libertad pa mi gente) en inglés.
El video se ha hecho viral en poco más de una hora y tiene miles de comentarios.