Nicolás Maduro a su llegada a la oficina de la DEA: "Happy New Year"

Nicolás Maduro tras su llegada a la DEA. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en X publicó este sábado un video de la llegada de Nicolás Maduro a las oficinas de la DEA en Nueva York.

En las imágenes, el mandatario aparece vistiendo una sudadera negra con capucha, pantalones azul marino y chancletas con medias, mientras saluda a la prensa con la frase en inglés "Good night, happy New Year", al tiempo que era escoltado por agentes federales.

"Arrestado", escribió Rapid Response 47 en la descripción del video, que muestra a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul con la inscripción DEA NY.

Maduro fue trasladado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales.

Traslado y reclusión en el Metropolitan Detention Center

El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN.

Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

