Avión que transporta a Maduro habría hecho una parada "corta" en Puerto Rico por "emergencia médica" de Maduro

Imagen difundida por Donald Trump muestra a Nicolás Maduro esposado, con gafas oscuras, a bordo del buque estadounidense USS Iwo Jima, tras su captura y extracción de Venezuela. ( AFP )

Una aeronave en la que, según versiones difundidas por medios estadounidenses, se trasladaría al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría realizado un aterrizaje de emergencia de corta duración en la base militar Ramey, en Aguadilla, Puerto Rico, presuntamente debido a una emergencia médica.

La información fue publicada por el periódico boricua El Nuevo Dia, donde indican que la parada fue "muy breve" y que, tras el descenso, la aeronave continuó su trayecto hacia alta mar.

De acuerdo con esas mismas versiones, Maduro sería posteriormente trasladado a una embarcación con destino a Nueva York, donde enfrentaría un proceso judicial.

Cierre temporal del espacio aéreo en Puerto Rico

En paralelo, autoridades en Puerto Rico informaron que el espacio aéreo de la isla fue cerrado temporalmente como medida de seguridad, en cumplimiento de una orden emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. No se ha precisado oficialmente si esta decisión está directamente relacionada con el aterrizaje reportado en la base de Aguadilla.

El desarrollo de estos hechos ocurre en medio de un contexto de alta tensión política y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, marcado por sanciones internacionales y una prolongada confrontación entre ambas administraciones.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades competentes no han ofrecido confirmación oficial sobre los acontecimientos descritos.