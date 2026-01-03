Trump dice que Machado "no tiene el apoyo o el respeto" necesarios para gobernar Venezuela

Fotografía de archivo de la líder opositora María Corina Machado, quien fue descartada por Donald Trump para gobernar Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro, la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026. ( EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN NORWAY )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no cuenta con el respaldo ni el respeto necesarios para gobernar Venezuela.

"Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró Trump durante una conferencia de prensa en su residencia de Florida.

El presidente estadounidense aseguró además que su Gobierno no ha estado recientemente en contacto con Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 y defensora de la campaña de presión del republicano sobre el chavismo.

La que fuera precandidata por la Plataforma Unitaria para las presidenciales venezolanas de 2024 ha sido señalada en varias ocasiones como una candidata a ocupar la presidencia si Maduro era derrocado.

En una entrevista que Trump otorgó horas antes de su rueda de prensa a la cadena FoxNews indicó que tendría que analizar la posible presidencia de Machado.

Las declaraciones de Trump se producen horas después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado.

Tras conocerse el hecho, María Corina Machado se pronunció públicamente y aseguró que Maduro enfrenta desde ahora la justicia internacional por los crímenes cometidos durante su gestión.

"¡Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!", expresó Machado al inicio de un comunicado dirigido a los venezolanos. En el texto afirmó que "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones" y sostuvo que, ante la negativa del mandatario a aceptar una salida negociada, "el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley".

Machado apoya a Edmundo González

En su mensaje, Machado llamó a los ciudadanos a asumir un rol activo en el proceso político y reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", afirmó.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora en las elecciones presidenciales de Venezuela, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.