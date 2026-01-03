Trump publica foto de Maduro esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras

Imagen difundida por Donald Trump muestra a Nicolás Maduro esposado, con gafas oscuras, a bordo del buque estadounidense USS Iwo Jima, tras su captura y extracción de Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este sábado una foto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela.

La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado.

Maduro aparece sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris.

Dónde está Maduro

Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

Aunque el mandatario no quiso revelar más detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura "al detalle" en la que "lo practicaron todo" e incluso "construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.