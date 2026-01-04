El Caucus Hispano del Congreso de EE. UU. condena el "uso ilegítimo" de la fuerza en Venezuela

Combo de fotografías que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, formado por 43 congresistas de ascendencia latinoamericana, condenó el "uso ilegítimo de la fuerza" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero.

"Es imperdonable que Trump gaste miles de millones de dólares de los contribuyentes en una acción militar no autorizada antes que en ayudar a millones de americanos que enfrentan alzas extremas en sus costes de seguro médico", ha planteado el Caucus en un comunicado oficial.

Los congresistas han criticado así las "intervenciones ilegales y mal organizadas" previas y han manifestado su intención de "restaurar el orden constitucional en los Estados Unidos, devolviendo los poderes de guerra al Congreso, tal y como reza la Constitución".

Una violación a la Constitución

En una publicación en su perfil en X, el legislador estadounidense de origen dominicano y presidente del caucus, Adriano Espaillat, calificó las acciones de la Administración de Trump como una "grave violación de la Constitución" estadounidense.

"Si bien me opongo firmemente al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, la acción militar del presidente Trump constituyó una grave violación de la Constitución. La Constitución de Estados Unidos otorga explícitamente al Congreso la autoridad para declarar la guerra y aprobar acciones militares contra una nación soberana", dijo.

En ese sentido, el legislador señaló la necesidad de que el Congreso estadounidense esté "plenamente informado antes de que el país inicie hostilidades contra otra nación", por lo que exigió a que se los congresistas reciban los detalles sobre los acontecimientos en Venezuela y sus consecuencias en la región.

"Un dictador ilegítimo"

Consideran que Maduro "fue un dictador ilegítimo", pero "rechazamos sin peros la idea que los Estados Unidos puedan administrar a otra nación soberana". "Trump está metiendo a Estados Unidos y a sus orgullosos hombres y mujeres uniformados en una situación peligrosa e incierta", han advertido.

En particular destacan que la intención anunciada por Trump de gobernar Venezuela "sin fecha límite" podría provocar la desestabilización del país que "sabemos por experiencia (...) causa migración masiva, descontrolada y desordenada en nuestro hemisferio".

Además, recuerdan que ni Trump ni su secretario de Estado, Marco Rubio, "han expresado coherentemente quién estará a cargo ante la ausencia de Maduro", lo cual es "una señal de peligro".

