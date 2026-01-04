Senador estatal de NY, Luis Sepúlveda, critica operativo impulsado por Trump en Venezuela

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, cuestionó de manera enérgica el operativo promovido por el expresidente Donald Trump contra Venezuela que culminó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, al considerar que se trata de un acto de "cinismo político" que intenta legitimar una agenda construida sobre el desprecio y la estigmatización hacia América Latina.

"No puedo guardar silencio ante un nuevo acto de cinismo político protagonizado por Donald Trump", comienza el legislador en un comunicado difundido este fin de semana. " Pretender legitimar su agenda mediante gestos oportunistas hacia América Latina es una contradicción evidente y una ofensa profunda, especialmente viniendo de quien construyó su trayectoria política sobre el desprecio sistemático y la estigmatización de los pueblos latinoamericanos".

En el comunicado, Sepúlveda afirmó que no se puede gobernar desde el insulto ni exigir legitimidad tras años de discursos y políticas basadas en el prejuicio y la exclusión, señalando que estas acciones han dañado gravemente la relación de Estados Unidos con la región latinoamericana.

"Durante años, Trump convirtió el agravio en una estrategia, el prejuicio en un discurso y la exclusión en una política de Estado", expresó Sepúlveda, al tiempo que advirtió que no se puede criminalizar a comunidades enteras y luego buscar su reconocimiento "como si la memoria histórica no existiera".

El senador condenó "de manera categórica" cualquier intento de intervención o invasión a una nación latinoamericana, al subrayar que estas acciones violan el derecho internacional y la Constitución de Estados Unidos, que reserva exclusivamente al Congreso la facultad de declarar la guerra.

"Resulta inaceptable que se utilice el poder militar para avanzar intereses corruptos, como el control de recursos estratégicos, entre ellos el petróleo de Venezuela", consideró.

No apoya a Maduro

Sepúlveda aclaró que su postura no implica una defensa del régimen de Nicolás Maduro, al que atribuyó una conducta autoritaria que ha causado un "enorme sufrimiento" al pueblo venezolano. Sin embargo, sostuvo que ninguna circunstancia justifica una agresión extranjera ni la imposición del poder por la fuerza.

"América Latina no es un instrumento electoral ni un escenario de propaganda: es una región soberana, consciente de su historia y merecedora de respeto", concluyó el legislador.