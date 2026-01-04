¿Por qué no arrestaron a Diosdado Cabello? Rubio defiende el alcance de la operación en Venezuela

Fotografía de archivo del ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hablando durante una actividad de gobierno este lunes, en Aragua (Venezuela). ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este domingo la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y calificó de "absurdo" que se cuestione por qué la acción no se extendió a otros puntos del país para detener a otras figuras clave del gobierno de Caracas, como Diosdado Cabello, por quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares.

"Teníamos una prioridad máxima. La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente de un país cuando no lo era, y fue arrestado junto con su esposa, quien también está acusada. Fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada", respondió Rubio a una pregunta de la conductora del programa Face The Nation de CBS News, Margaret Brennan, sobre por qué la administración Trump decidió no desmantelar por completo el régimen venezolano.

La comunicadora insistió en conocer la posición de Washington respecto a otros acusados como Cabello, quien funge como ministro del Interior, y de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, por quien se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. Brennan destacó además los fuertes vínculos de este último con Rusia y expresó su confusión ante el hecho de que ambos continúen en el poder.

"¿Siguen siendo buscados por Estados Unidos? ¿Por qué no los arrestaron si están desmantelando el régimen narcoterrorista?", preguntó.

"Es muy sencillo. No se entra y se liquida todo. Se entra y se captura a un objetivo. No se puede entrar y capturar a cinco personas a la vez. Ya se están quejando por esta sola operación; imagínese las quejas que recibiríamos si tuviéramos que permanecer allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas", respondió Rubio.

Y añadió: "No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la base militar más grande del país. El tipo vivía en una base militar. Aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, capturarlo, esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni a ningún activo estadounidense no es una misión sencilla. ¿Y me pregunta por qué no lo hicimos en otros cinco lugares al mismo tiempo? Es absurdo".

Rubio sostuvo que "esta es una de las misiones más audaces, complicadas y sofisticadas que este país (EE. UU.) ha llevado a cabo en mucho tiempo" y pidió reconocer el mérito del personal militar estadounidense que participó en la operación.

"Fue increíble y un éxito rotundo. Y hoy, un narcotraficante acusado que no era el presidente legítimo de Venezuela... Fue condenado, fue acusado de narcotráfico. Fue arrestado. Su esposa también fue arrestada... y ahora se enfrentan a la justicia en el sistema judicial estadounidense", afirmó.

Durante el intercambio, el jefe de la diplomacia estadounidense y la periodista se interrumpieron mutuamente: Rubio para subrayar el alcance y éxito de la operación, y Brennan para insistir en por qué los demás acusados permanecen en sus cargos.

"¿Entonces quería que aterrizáramos en otras cinco bases militares?", preguntó Rubio.

"No, pregunto por qué decidió que este fuera el límite de la operación militar. Pero, en cuanto a su punto de que Maduro no era el presidente legítimo...", respondió la periodista, antes de ser interrumpida nuevamente.

"Él era... él era el tipo que decía ser el presidente", insistió Rubio. Ante un nuevo intento de refutación, el diplomático zanjó el intercambio con la frase: "Él era el objetivo principal", que pareció convencer a Brennan.

Las recompensas por Maduro y sus funcionarios

Maduro fue acusado en Estados Unidos de "narcoterrorismo", por lo que Washington ofreció inicialmente 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera detenerlo.

Biden elevó esa suma a 25 millones luego de la investidura de Maduro para un tercer mandato. Y en agosto de 2025, Trump duplicó el monto de esta recompensa, a 50 millones de dólares.

Además de Maduro y su esposa, Washington ha extendido recompensas y acusaciones contra otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Cabello, Padrino López y al menos otros cuatro por los que EE. UU. entregaría un total de 30 millones de dólares por su captura/

Estas recompensas forman parte de un marco más amplio de sanciones bajo las cuales EE. UU. acusa a Cabello y a otros miembros del gobierno de conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y crímenes relacionados con armas, además de vincularlos con el denominado "Cartel de los Soles".

La captura

La madrugada del sábado 3 de enero, Caracas amaneció con bombardeos estadounidenses contra una base y un complejo militar. Otras explosiones se registraron en dos regiones vecinas.

Poco después, el presidente Donald Trump anunció la "captura" de Maduro y de su esposa, en lo que el gobierno venezolano calificó como una "gravísima agresión militar".

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el mandatario venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Maduro y Flores comparecerán este lunes en un tribunal federal de Nueva York.

