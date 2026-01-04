Maduro ante la justicia de EE. UU.: del expediente penal a su traslado a Nueva York

Con captura de Nicolás Maduro, por primera vez en la historia contemporánea del hemisferio, un jefe de Estado en ejercicio fue detenido, extraído de su país y llevado a Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez en la historia contemporánea del hemisferio, un jefe de Estado en ejercicio fue detenido, extraído de su país y llevado a Estados Unidos para responder ante una corte federal por cargos de narco-terrorismo. Así lo anunció el presidente Donald Trump en una rueda de prensa, el 3 de enero, en la que confirmó que Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores estaban detenidos y enfrentarían la justicia norteamericana.

El origen del caso: una acusación sin precedentes

El trasfondo de la operación es un superseding indictment del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que, durante años, había colocado a Maduro en el centro de una conspiración criminal transnacional.

La acusación describe un sistema sostenido desde finales de los años noventa en el que instituciones del Estado venezolano —militares, policiales, diplomáticas y políticas— fueron usadas para traficar cocaína hacia Estados Unidos y financiar organizaciones armadas catalogadas como terroristas.

El documento no presenta a Maduro como un beneficiario distante, sino como actor directo: primero desde la Asamblea Nacional, luego como canciller —facilitando pasaportes diplomáticos y vuelos protegidos— y finalmente como presidente, garantizando impunidad, logística y protección armada. Junto a él aparecen altos funcionarios del chavismo y miembros de su entorno familiar.

La red: familia, poder y armas

La acusación incorpora a Cilia Flores, señalada por intermediar sobornos y facilitar contactos con organismos antidrogas venezolanos; y a Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, descrito como operador en envíos aéreos y contactos con la guerrilla colombiana.

El texto también menciona a figuras clave del poder chavista y al llamado Cartel de los Soles, una estructura de generales que —según la fiscalía— cobraba peajes, escoltaba cargamentos y aseguraba pistas clandestinas.

El volumen descrito es de cientos de toneladas anuales, enviadas por rutas aéreas y marítimas que atravesaban el Caribe, Centroamérica y México.

La gravedad jurídica se agrava porque los fiscales sostienen que parte de esas ganancias financiaron a las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, elevando el caso al rango de narco-terrorismo.

La operación y el traslado

Según la versión ofrecida por Trump, la captura se produjo en Caracas durante una operación "rápida y quirúrgica", ejecutada con apoyo de fuerzas especiales. Horas después, Maduro y Flores fueron extraídos del país y trasladados en un avión del Departamento de Justicia hacia Nueva York, donde quedaron bajo custodia federal.

El presidente estadounidense subrayó que la acción buscó hacer cumplir acusaciones ya existentes, no iniciar un conflicto convencional.

El aterrizaje en territorio estadounidense activó de inmediato el protocolo judicial: procesamiento inicial, notificación formal de cargos y custodia en instalaciones federales mientras se programa la comparecencia ante un juez del SDNY, la misma corte que ha juzgado a grandes capos del narcotráfico y a exfuncionarios latinoamericanos.

La rueda de prensa de Trump

En su comparecencia en la mañana del tres de enero, Trump defendió la legalidad de la acción y la presentó como un golpe decisivo contra el narcotráfico. Insistió en que Maduro encabezaba un "régimen criminal" y afirmó que su administración actuó para proteger a los estadounidenses del flujo de drogas.

El presidente estadounidense también habló de una fase de transición para Venezuela, declaraciones que provocaron reacciones inmediatas en la región y en foros internacionales.

Reacciones y controversia

La noticia sacudió a América Latina y a Europa. Gobiernos aliados de Caracas denunciaron una violación de la soberanía, mientras otros destacaron el carácter penal del proceso.

En Estados Unidos, juristas y legisladores debatieron el alcance constitucional de la operación y el uso de la figura del narco-terrorismo para justificar la captura extraterritorial de un jefe de Estado.

Lo que viene

Con Maduro y Flores en Nueva York, el caso entra en su fase más delicada: la judicial. Los cargos —conspiración de narco-terrorismo, importación de cocaína y uso de armas de guerra— conllevan penas potenciales de cadena perpetua y decomiso total de bienes.

La fiscalía deberá probar en juicio lo que durante años fue un expediente sellado; la defensa, desmontar una acusación que describe a Venezuela como Estado-red del narcotráfico.

Más allá del desenlace, el episodio marca un punto de quiebre. Por primera vez, el poder político venezolano dejó de ser solo objeto de sanciones para convertirse en acusado ante un tribunal federal. El resto —condena o absolución— lo dirá una corte de Nueva York.