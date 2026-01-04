Delcy Rodríguez sería la encargada de gobernar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, mientras la cúpula chavista mantiene el control. EE. UU. niega tutelaje, pero hay negociaciones inciertas. Entre posibles transiciones democráticas o continuidad del régimen, Trump y Marco Rubio marcan posiciones frente a la crisis, reconociendo a María Corina Machado pero optando por un diálogo pragmático con Rodríguez. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aborda el tema en France 24.