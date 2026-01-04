×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
María Corina Machado
María Corina Machado

VIDEO | ¿Por qué Estados Unidos descarta a María Corina Machado y apuesta por Delcy Rodríguez?

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aborda el tema en France 24.

  • France 24 - Twitter
  • France 24 - Facebook

Delcy Rodríguez sería la encargada de gobernar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, mientras la cúpula chavista mantiene el control. EE. UU. niega tutelaje, pero hay negociaciones inciertas. Entre posibles transiciones democráticas o continuidad del régimen, Trump y Marco Rubio marcan posiciones frente a la crisis, reconociendo a María Corina Machado pero optando por un diálogo pragmático con Rodríguez. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aborda el tema en France 24.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook