Protestan por acción militar de EE. UU. en Venezuela frente a cárcel de NY donde está Maduro

Personas participan en una manifestación contra la acción militar estadounidense en Venezuela frente al Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra detenido el derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026. ( AFP )

Un grupo de manifestantes se reunió este domingo frente a la cárcel de Brooklyn, donde se encuentran detenidos el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en rechazo a la operación estadounidense que derivó en un cambio de régimen en Venezuela.

Durante la protesta, los asistentes corearon consignas como "no pagaremos por la guerra y la masacre" y exhibieron carteles en rechazo a una eventual guerra de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Una de las manifestantes, Zoe Alexandra, afirmó que el expresidente Donald Trump "no tiene derecho a tomar medidas militares unilaterales contra otro país ni a detener a su presidente".

"Estamos aquí para decir que esto es ilegal, que estamos en contra de lo que la administración Trump está tratando de hacer y que no queremos otra guerra", expresó.

Maduro permanece recluido en una prisión de Nueva York a la espera de comparecer ante un juez por cargos de "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

Trump anunció previamente que su país dirigirá una transición política en Venezuela y que pretende explotar sus vastas reservas de petróleo.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, aseguró que llamó directamente a Trump tras la conferencia de prensa ofrecida por el exmandatario el sábado "para expresar mi oposición a esta medida".

No obstante, Mamdani se negó a confirmar si abordó con Trump la posible llegada de Maduro a Nueva York y sostuvo que su postura se basa en "oponerse a la búsqueda de un cambio de régimen que viola el derecho federal e internacional".

Las protestas en Nueva York contra la operación estadounidense en suelo venezolano comenzaron el sábado, coincidiendo con la llegada de Maduro y su esposa a la ciudad, tras un prolongado traslado desde Caracas hasta la prisión de Brooklyn.

Protestas en Europa

Varios miles de manifestantes se congregaron el domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para denunciar una "agresión imperialista" tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense.

Los manifestantes exhibieron numerosas pancartas, entre ellas una que mostraba a Donald Trump engullendo ávidamente un bidón de petróleo con los colores de la bandera venezolana, otra que proclamaba "Trump agresor", y una en la que se podía leer "No a la agresión imperialista contra Venezuela".

También se vieron banderas de la formación española de extrema izquierda Podemos y del Partido Comunista de España entre las banderas venezolanas agitadas frente a la embajada, en pleno centro de Madrid, al día siguiente de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en el marco de una espectacular operación militar, tras bombardeos aéreos sobre Caracas y sus alrededores.

Centenas de personas también se manifestaron el domingo frente al consulado de Estados Unidos en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, portando pancartas como "Yankee go home" (estadounidenses váyanse a su casa) o "Stop killing for oil" (dejen de matar por petróleo), informó la agencia de prensa ANP.