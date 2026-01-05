La dominicana que duró un día en el cargo tras ser nombrada por Mamdani, alcalde de NY

La dominicana Catherine Almonte Da Costa al aceptar el nombramiento de Mamdani como directora de nombramiento de la alcaldía el miércoles 17 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

A mediados del mes pasado, el recién juramentado alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el nombramiento de Catherine Almonte Da Costa como directora de Nombramientos del ayuntamiento más grande de Estados Unidos, una designación que generó orgullo en la comunidad latina, en especial en la dominicana.

Sin embargo, pocas horas después, la joven informó sobre su renuncia al cargo.

El socialista dio a conocer la incorporación de Almonte Da Costa a su equipo el miércoles 17 de diciembre. Este habría sido el segundo cargo público que ocuparía la nacida en República Dominicana en la ciudad, de no haber sido por unas antiguas publicaciones antisemitas en redes sociales que la llevaron a dimitir al día siguiente de su designación.

Almonte Da Costa había trabajado previamente en el equipo del censo durante la administración del entonces alcalde Bill de Blasio. Además, se disponía a dejar su puesto como jefa de Cultura en Orchestra, un importante grupo de comunicaciones y mercadeo, para sumarse a la administración de Mamdani, según informó el equipo del alcalde electo.

No obstante, los planes se vieron truncados cuando, en cuestión de horas, comenzaron a circular en redes sociales antiguos mensajes en los que la dominicana reproducía estereotipos antisemitas y expresaba su respaldo al desfinanciamiento de la Policía de Nueva York, en el contexto de las protestas por la muerte de George Floyd.

"Hablé con el alcalde electo esta tarde, le pedí disculpas y le expresé mi profundo pesar por mis declaraciones pasadas. Estas declaraciones no reflejan quién soy", expresó Da Costa en un comunicado difundido por el equipo de transición de Mamdani el jueves 18 de diciembre.

"Como madre de niños judíos, siento una profunda tristeza y remordimiento por el daño que estas palabras han causado. Dado que esta situación me ha distraído del trabajo que tenía entre manos, he presentado mi renuncia", añadió.

Desde un inicio, su nombramiento fue considerado polémico, ya que se trataba de la segunda persona vinculada a la administración de De Blasio que Mamdani proponía para integrar su equipo, lo que algunos sectores calificaron como una "repetición" de esa gestión, según reportó el diario neoyorquino New York Post.

En ese momento, se trataba de uno de los primeros nombramientos que se hacían públicos semanas antes de asumir el cargo, así como del último gran movimiento tras la decisión de Mamdani, a finales de noviembre, de solicitar la continuidad de Jessica Tisch como comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, quien aceptó permanecer en el puesto.

Las declaraciones

Las publicaciones en redes sociales, reportadas inicialmente por el Judge Street Journal, un boletín político neoyorquino, datan de hace más de doce años, específicamente entre 2011 y 2012, y fueron difundidas inicialmente por la sección de Nueva York y Nueva Jersey de la Liga Antidifamación (ADL).

En una publicación de enero de 2011, realizada desde una cuenta de Twitter —actualmente X— ya eliminada, Almonte Da Costa se refirió a los "judíos ávidos de dinero". En junio del mismo año escribió: "¡Wow! ¡Hoy me ascendieron a la oficina de arriba! ¡Trabajando con estos judíos ricos!".

Asimismo, en junio de 2012 publicó: "El tren de Far Rockaway es el tren judío", según el boletín.

La ADL señaló en X que las antiguas publicaciones de Almonte Da Costa "replican tropos antisemitas clásicos y degradan a los judíos".

"Tuitear sobre ´judíos ávidos de dinero´ es indefendible", afirmó la organización. "Reconocemos que Da Costa mantiene relaciones con miembros de la comunidad judía, pero sus publicaciones requieren una explicación inmediata, no solo de ella, sino también del alcalde electo", añadieron.

Por su parte, el New York Post también destacó que Almonte Da Costa publicó mensajes despectivos contra el Departamento de Policía de Nueva York, incluida una publicación que decía: "Que se joda la policía".

"Voy a necesitar un par de alcancías para pagar esto :/ pero no, ¡me refería a los cerditos de la policía de Nueva York!", escribió en 2012.

Además, Da Costa respaldó el movimiento "Desfinanciar a la policía" durante las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd.

"¡Reduzcamos mil millones de dólares del presupuesto del Departamento de Policía de Nueva York en el año fiscal 2021, saquemos a la policía de nuestras escuelas y del metro, e invirtamos en nuestras comunidades!", publicó el 15 de junio de 2020.

Mamdani afirmó en un comunicado que "Catherine expresó su profundo arrepentimiento por sus declaraciones pasadas y presentó su renuncia, la cual acepté".

Un portavoz del alcalde electo dijo a NBC News que las publicaciones no fueron detectadas durante el proceso de revisión de antecedentes llevado a cabo por el equipo de transición.