Estados Unidos recomienda administrar menos vacunas a los niños

El gobierno de Estados Unidos reformó el lunes el calendario federal de vacunas pediátricas del país, que dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra seis enfermedades, entre ellas la influenza.

El cambio drástico fue anunciado por el Departamento de Salud del país, dirigido por el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., y supone una modificación profunda tras años de recomendaciones con respaldo científico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendarán ahora que las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica sean aplicadas solo a personas de alto riesgo o por recomendación médica, en vez de como práctica estándar.

La agencia ya había recomendado este mismo cambio de modelo para las vacunas contra el covid-19.

A finales de 2024, los CDC recomendaban 17 inmunizaciones pediátricas para todas las personas, según indicó la agencia. Ahora ese número se redujo a 11.

Esta decisión se da tras la directiva del presidente Donald Trump de que las autoridades sanitarias comparen el calendario de vacunación de Estados Unidos con los de otros países.

Trump elogió los cambios, al señalar que las "MAHA Moms", una base de influencers en línea que apoyan fervorosamente la agenda de Kennedy, "han estado rezando por estas reformas de sentido común durante muchos años".

El mensaje de Trump sobre la reestructuración del calendario fue posterior a una publicación en TruthSocial plagada de afirmaciones falsas sobre la seguridad de las vacunas y recomendaciones que contradicen el consenso científico.

La decisión se produce, además, tras la directiva de Trump del mes pasado de que las autoridades sanitarias compararan el calendario de vacunas de Estados Unidos con el de otros países. Se centraron especialmente en Dinamarca.

Alineando el calendario

Las nuevas recomendaciones ahora se asemejan más al calendario de ese país.

"Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública", dijo Kennedy.

Pero expertos en medicina y salud pública critican desde ya la reforma.

Sean O'Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo a periodistas que "el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales".

"Decisiones basadas en evidencia"

Cada estado tiene la autoridad de definir planes obligatorios de vacunación, pero las recomendaciones de los CDC tienen una influencia significativa en las políticas estatales.

Funcionarios ya han asegurado que tanto el acceso como la cobertura de los seguros de las vacunas se mantendrán igual, incluso para aquellas que no son ampliamente recomendadas por el gobierno federal.

"Todas las vacunas actualmente recomendadas por los CDC seguirán cubiertas por el seguro sin costos compartidos", dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los programas federales de seguros de salud.

"Ninguna familia perderá acceso. Este marco fortalece a padres y médicos para tomar decisiones individualizadas dependiendo del riesgo, a la vez que mantiene una fuerte protección contra enfermedades graves", dijo.

Para O'Leary, sin embargo, "es importante que cualquier decisión sobre el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos se base en la evidencia, transparencia y procesos científicos establecidos, no en comparaciones que ignoran diferencias críticas entre países o sistemas de salud".

Autoridades en salud pública advierten que los cambios solo sembrarán duda y confusión, especialmente porque el escepticismo sobre las vacunas ha aumentado desde la pandemia.El cambio "vuelve las cosas más confusas para padres y clínicos", apuntó O'Leary."Lamentablemente, ya no se puede confiar en nuestro gobierno federal" para que proporcione recomendaciones sobre vacunas, añadió.