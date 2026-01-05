El dominicano Fernando Mateo recibe las Llaves de la Ciudad de Nueva York

Fernando Mateo sostiene en alto las Llaves de la Ciudad de Nueva York, entregadas en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la ciudad. ( FUENTE EXTERNA )

El líder comunitario y empresario dominicano Fernando Mateo fue distinguido con las Llaves de la Ciudad de Nueva York, el reconocimiento más alto que otorga la alcaldía, durante un acto oficial encabezado por el alcalde Eric Adams, en el marco de una actividad institucional previa al término del mandato municipal.

Mateo fue reconocido por su trayectoria, su trabajo y sus aportes a la ciudad, así como por representar con orgullo a la comunidad dominicana en Nueva York.

"Me siento profundamente honrado y agradecido con el alcalde Eric Adams por este gesto tan significativo, que recibo con humildad y gran orgullo", expresó Mateo al recibir la distinción.

Te puede interesar Candidato dominicano a la alcaldía de Nueva York se reúne con Donald Trump

Con este reconocimiento, Fernando Mateo se convierte en el primer dominicano en recibir las Llaves de la Ciudad de Nueva York, un hecho histórico para la diáspora.

"Este reconocimiento no es solo personal; también celebra la fuerza, la resiliencia y las contribuciones de toda la comunidad dominicana que ha ayudado a construir y engrandecer esta gran ciudad", afirmó al referirse al alcance del honor.

El líder comunitario dedicó la distinción a su comunidad y a las nuevas generaciones. "Este momento es más grande que yo. Lo acepto y lo dedico a toda la comunidad dominicana, a nuestras familias y a los jóvenes que sueñan en grande".

Asimismo, destacó el valor personal y simbólico del reconocimiento, subrayando su identidad y compromiso con la ciudad.

"Como dominicano de raíces firmes, lleno de orgullo cultural y que con honor llama a Nueva York su hogar, este reconocimiento me llena de gratitud y también de responsabilidad", señaló.

Trayectoria

Fernando Mateo es un dominicano radicado en Nueva York con más de cuatro décadas de labor en la seguridad pública, la oportunidad económica y el empoderamiento comunitario, especialmente en comunidades históricamente desatendidas.

Entre sus iniciativas más relevantes figuran la Operación Juguetes por Armas, creada el 20 de diciembre de 1993, en alianza con la Policía de Nueva York (NYPD).

Este programa logró retirar miles de armas de fuego ilegales de las calles, previniendo la violencia y salvando incontables vidas.

Su éxito permitió su expansión a nivel nacional e internacional, llegando a ciudades como Bogotá (Colombia), San Salvador (El Salvador) tras la guerra civil, y la República Dominicana.

Además, creó el Instituto de Capacitación Mateo, en Rikers Island, un programa pionero de rehabilitación para infractores no violentos por primera vez.

Actualmente, se desempeña como portavoz nacional de United Bodegas of America, desde donde continúa impulsando programas de seguridad y prevención del crimen.

"Estoy orgulloso de ser dominicano en NYC y de representar a mi comunidad en uno de los escenarios más importantes del mundo", concluyó.