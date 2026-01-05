Maduro comparece ante la justicia de EE. UU. por primera vez tras su captura

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido trasladado a un tribunal de Nueva York, dos días después su captura en Caracas en una audaz operación militar de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un tribunal de Nueva York, dos días después su captura en Caracas en una audaz operación militar de Estados Unidos, que afirma estar "a cargo" del país.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el sábado que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Detenido en una cárcel en Brooklyn, Maduro será presentado ante un juez al mediodía hora local (17H00 GMT). En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

"Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido", dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

"No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo".

Decenas de muertos

El ejército venezolano reconoció a Rodríguez como presidenta interina.

En las calles de Caracas, los opositores guardan silencio por miedo a represalias y las protestas a favor de Maduro han sido pequeñas.

Unos 2,000 seguidores de Maduro marcharon el domingo para exigir su liberación, acompañados por un grupo de paramilitares y motociclistas. "Free our president", "El imperio los secuestró", "Venezuela no es colonia de nadie", se leía en pancartas.

Los hospitales venezolanos se negaron a divulgar información sobre muertos en los ataques estadounidenses. Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.

La Habana dijo que 32 cubanos murieron en la redada de Estados Unidos, y Trump aseguró que "muchos cubanos" miembros del equipo de seguridad de Maduro murieron en el operativo.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro "es un paso importante" hacia la normalización de Venezuela, "pero no suficiente".

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una "transición democrática".

La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela "debe incluir" a la principal líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, a quien Trump apartó del proceso de transición.

Amenazas a Colombia y Cuba

Trump no ha hablado hasta ahora de democracia en Venezuela y dijo que las elecciones tendrán que esperar.

"Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido", aseguró.

Lanzó duras palabras contra otros adversarios como el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, y dijo que "no lo será por mucho tiempo". Lo acusó, sin pruebas, de ser narcotraficante.

También dijo que el gobierno comunista de Cuba "está a punto de caer" y que el liderazgo de Irán será "golpeado muy fuerte" si mata más manifestantes.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión en Venezuela, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo de Venezuela.

Un funcionario estadounidense dijo a la AFP que el secretario de Estado Marco Rubio hablará sobre Venezuela el lunes en reuniones en el Capitolio.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

A pesar del éxito inicial de la operación estadounidense, muchas preguntas quedan sobre la estrategia de Trump sobre Venezuela.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia este lunes a pedido de Caracas. Aliados y enemigos de Estados Unidos han manifestado su preocupación y podrían utilizar a las Naciones Unidas como plataforma para expresar su oposición.

Potencias con fuertes vínculos con Venezuela como China y Rusia condenaron rápidamente el ataque estadounidense. En América Latina, los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron "cualquier intento de control" sobre Venezuela.

Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones consideradas amañadas. Llegó al poder en 2013 tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.

Maduro lideraba un pequeño grupo de cinco personas a cargo del chavismo, junto a su esposa Cilia, la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

"Es como un club de cinco", dijo a la AFP una fuente diplomática en Caracas. "Ellos pueden hablar, tienen voz" en el gobierno, pero "Maduro era quien aseguraba el equilibrio. Ahora que se fue, quién sabe", añadió.