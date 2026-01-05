Maduro llega al tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico

Nicolás Maduro llegando a la corte de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá por primera vez el lunes ante un tribunal estadounidense por los cargos de narcotráfico que la administración Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

Se espera que Maduro y su esposa comparezcan al mediodía ante un juez para un breve, pero necesario, proceso legal que probablemente iniciará una prolongada batalla legal sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos.

Implicaciones del juicio de Maduro

Se espera que sus abogados impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que goza de inmunidad procesal como jefe soberano de un estado extranjero. Sin embargo, Estados Unidos no lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela.

Maduro, junto con su esposa, su hijo y otras tres personas, está acusado de colaborar con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Podrían ser condenados a cadena perpetua si son declarados culpables.