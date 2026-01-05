Nicolás Maduro se declara inocente de todos los cargos ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos, en el marco de los cargos de narcotráfico que sirvió de base para la operación estadounidense en suelo venezolanos que culminó con la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado a Nueva York.

Durante la audiencia inicial, el juez le preguntó cómo se declaraba frente a las acusaciones. Maduro respondió de forma tajante: "Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", según recoge la agencia de noticias The Associated Press.

Maduro y su esposa fueron llevados al tribunal alrededor del mediodía para un procedimiento breve, pero obligatorio, que marca el inicio formal del proceso judicial. Esta comparecencia podría dar paso a una prolongada batalla legal centrada en la jurisdicción del caso y en si el exmandatario puede ser juzgado en territorio estadounidense.

El juez programó una nueva presentación el 17 de marzo para Maduro, según el canal Fox News.

Impugnar legalidad arresto

Se espera que sus abogados presenten recursos para impugnar la legalidad de su arresto, alegando que Maduro goza de inmunidad procesal por haber sido jefe de Estado de un país extranjero. No obstante, el gobierno de Estados Unidos sostiene que no lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela, argumento clave en la causa.

Maduro está acusado, junto a su esposa, su hijo y otras tres personas, de colaborar con cárteles del narcotráfico para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. De ser hallados culpables, los imputados podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el mandatario venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.