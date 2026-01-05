×
embajada de Estados Unidos en Venezuela

Estados Unidos evalúa reabrir su embajada en Caracas

La embajada estadounidense en Caracas fue cerrada en 2019 debido a la crisis política en Venezuela

    Estados Unidos evalúa reabrir su embajada en Caracas
    Vista aérea de la Embajada de EE. UU. en Venezuela. (SHUTTERSTOCK)

    La administración del presidente Donald Trump está elaborando planes preliminares para una eventual reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde 2019, tras la salida de Nicolás Maduro del poder, según informó un funcionario del Departamento de Estado a la agencia AP.

    La fuente, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de discusiones internas de la administración, señaló que ya se han iniciado los preparativos iniciales con miras a permitir el regreso de diplomáticos estadounidenses a Caracas, en caso de que el presidente Trump autorice formalmente la repatriación del personal diplomático.

    No obstante, el funcionario aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la reanudación de las operaciones en la sede diplomática.

    • Subrayó que la reapertura de una embajada cerrada implica complejos procesos logísticos, de seguridad y de asignación de personal, los cuales pueden extenderse por varios meses.

    Contexto de la clausura de la embajada

    La embajada estadounidense en Caracas fue clausurada en 2019, durante el primer mandato de Trump, en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y el gobierno venezolano.

