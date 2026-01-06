Brian A. DePeña asume segundo mandato como alcalde de Lawrence

El alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña fue juramentado nueva vez como autoridad de la ciudad. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Lawrence celebró su 61.ª ceremonia de juramentación municipal, en la cual el alcalde Brian A. DePeña fue investido oficialmente para un nuevo período de cuatro años, reafirmando la confianza de la comunidad en su liderazgo y gestión.

Durante el acto, DePeña juró servir con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad hacia cada familia que considera a Lawrence su hogar. En su discurso, resaltó el carácter histórico de la ciudad, forjada por generaciones de inmigrantes, trabajadores y soñadores que han superado numerosos desafíos.

"Lawrence es una ciudad de historia, trabajo duro y esperanza. Hoy renovamos nuestro compromiso con un futuro más próspero, más seguro y más unido", expresó el alcalde.

Compromisos del nuevo mandato

De acuerdo con una nota de prensa, el mandatario municipal señaló que su nueva administración continuará priorizando áreas clave como la educación de los jóvenes, a quienes definió como la mayor promesa del futuro de la ciudad; el desarrollo económico, con énfasis en el apoyo a los pequeños negocios y la creación de oportunidades; así como la seguridad pública, el acceso a servicios esenciales y la transparencia en la gestión gubernamental.

Asimismo, adelantó que en este nuevo período se propone impulsar la construcción de más escuelas, fortalecer la inversión en seguridad pública y seguir fomentando "un Lawrence más integral", enfocado en el bienestar, la equidad y las oportunidades para todos los residentes.

DePeña destacó que el progreso de Lawrence es resultado del esfuerzo colectivo de sus ciudadanos, empleados municipales, organizaciones comunitarias y familias trabajadoras, y reafirmó su compromiso con una administración cercana, abierta al diálogo y basada en la colaboración.

"Gobernar es servir. Este nuevo capítulo lo escribiremos juntos, con determinación y con la convicción de que Lawrence merece lo mejor", afirmó.

La ceremonia concluyó con un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía por su respaldo y con la visión de seguir construyendo una ciudad donde cada niño pueda soñar sin límites, cada familia se sienta segura y cada residente tenga oportunidades reales para prosperar.