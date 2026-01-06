Dominicanos ocupan 16 de los 19 cargos políticos de Lawrence, Massachusetts

Brian DePeña en su juramentación como alcalde de Lawrence, Massachusetts. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Lawrence vivió un momento histórico con la juramentación de Brian A. DePeña para un segundo período como alcalde, en una ceremonia que destacó el creciente liderazgo político de la comunidad dominicana, que hoy ocupa 16 de las 19 posiciones electas del gobierno municipal.

Durante el acto, DePeña subrayó que Lawrence es una ciudad construida por inmigrantes, trabajadores y soñadores, y afirmó que ese legado sigue siendo la base de su visión para un futuro "más próspero, seguro y unido".

El alcalde reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan la educación, la seguridad pública y el desarrollo integral de la ciudad.

Para este nuevo período, DePeña anunció planes orientados a la construcción de más escuelas, el aumento de la inversión en seguridad pública y la continuidad de programas que promuevan un Lawrence más inclusivo. Asimismo, aseguró que su gestión mantendrá una política de "puertas abiertas", escuchando las inquietudes y aspiraciones de los residentes.

El alcalde atribuyó los avances logrados durante sus primeros cuatro años de administración al trabajo colectivo de las familias, empleados municipales, organizaciones comunitarias y ciudadanos, resaltando que la participación activa de la comunidad ha sido clave para el progreso de la ciudad.

Representación dominicana en el gobierno local

Un hecho que marcó la jornada fue la amplia representación dominicana en el gobierno local. De las 19 autoridades electas que tomaron juramento, 16 son de origen dominicano, un hito que consolida la influencia política y el compromiso cívico de esta comunidad en Lawrence, una de las ciudades con mayor presencia dominicana en Estados Unidos.

Entre las autoridades presentes en la ceremonia estuvieron Jeovany Rodríguez, quien asume como presidente de la sala capitular; el senador estatal Pavel Payano; y los representantes Frank Moran, Estela Reyes y Francisco Paulino.

DePeña, quien ha destacado públicamente su apego a los valores cristianos, señaló que su liderazgo continuará guiado por la fe, la humildad y la responsabilidad de servir a cada familia que considera a Lawrence su hogar.

Un nuevo capítulo para la comunidad dominicana

La ceremonia, cargada de emotividad y simbolismo, no solo marcó el inicio de un nuevo mandato para el alcalde, sino también un capítulo trascendental para la comunidad dominicana, cuyo liderazgo se consolida como una fuerza determinante en la vida política y social de la ciudad.