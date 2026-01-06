EE. UU. liderará monitoreo de un cese el fuego en Ucrania, con participación europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. ( EFE )

Estados Unidos liderará el monitoreo de un eventual cese el fuego en Ucrania, que contaría con participación europea, reza un proyecto de declaración visto por AFP y que debe debatir este martes la Coalición de Voluntarios, aliados de Kiev.

Una treintena de dirigentes europeos, aliados de Kiev, y enviados estadounidenses se reúnen en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para abordar las garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto el fuego, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

En el proyecto de declaración, que según fuentes diplomáticas podría aún cambiar, se dicen "dispuestos" a proporcionar a Ucrania "garantías política y jurídicamente vinculantes que se activarán cuando entre en vigor un alto el fuego" con Rusia.

"Habrá un sistema continuo y fiable de supervisión del alto el fuego. Este estará dirigido por Estados Unidos con participación internacional", subraya el borrador de la declaración.

Fuerza multinacional para Ucrania

La fuerza multinacional que se desplegaría tras un alto el fuego proporcionaría además "medidas de garantía en el aire, en el mar y en tierra" para Ucrania y garantizaría la "regeneración de las fuerzas armadas de Ucrania", agrega.

"Estos elementos estarán liderados por Europa", precisa el documento.

Estados Unidos se compromete no obstante en este escenario a apoyar a la fuerza multinacional para Ucrania, "en caso de ataque" ruso en el futuro.