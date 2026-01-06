×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
cese el fuego Ucrania
cese el fuego Ucrania

EE. UU. liderará monitoreo de un cese el fuego en Ucrania, con participación europea

El proyecto de declaración incluye garantías políticas y jurídicas para Ucrania en caso de un alto el fuego con Rusia

    Expandir imagen
    EE. UU. liderará monitoreo de un cese el fuego en Ucrania, con participación europea
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. (EFE)

    Estados Unidos liderará el monitoreo de un eventual cese el fuego en Ucrania, que contaría con participación europea, reza un proyecto de declaración visto por AFP y que debe debatir este martes la Coalición de Voluntarios, aliados de Kiev.

    Una treintena de dirigentes europeos, aliados de Kiev, y enviados estadounidenses se reúnen en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para abordar las garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto el fuego, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

    En el proyecto de declaración, que según fuentes diplomáticas podría aún cambiar, se dicen "dispuestos" a proporcionar a Ucrania "garantías política y jurídicamente vinculantes que se activarán cuando entre en vigor un alto el fuego" con Rusia.

    • "Habrá un sistema continuo y fiable de supervisión del alto el fuego. Este estará dirigido por Estados Unidos con participación internacional", subraya el borrador de la declaración.

    Fuerza multinacional para Ucrania

    La fuerza multinacional que se desplegaría tras un alto el fuego proporcionaría además "medidas de garantía en el aire, en el mar y en tierra" para Ucrania y garantizaría la "regeneración de las fuerzas armadas de Ucrania", agrega.

    RELACIONADAS

    "Estos elementos estarán liderados por Europa", precisa el documento.

    Estados Unidos se compromete no obstante en este escenario a apoyar a la fuerza multinacional para Ucrania, "en caso de ataque" ruso en el futuro.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.