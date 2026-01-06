Hombre llama a la policía después de matar a una mujer y herir a un menor en Nueva Jersey

Un hombre de 40 años fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado después de llamar a la policía e identificarse como el responsable de un tiroteo ocurrido el domingo en Paulsboro, Nueva Jersey, que dejó una mujer muerta y a un menor de edad herido, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Ramón Luis Acevedo, residente de Paulsboro, quien enfrenta además cargos por agresión agravada en segundo grado y posesión de un arma con fines ilícitos, según una denuncia presentada por la Fiscalía del Condado de Gloucester.

De acuerdo con los documentos del caso, agentes del Departamento de Policía de Paulsboro respondieron a una llamada del 911 desde una vivienda ubicada en Elizabeth Avenue, donde se reportó que una mujer adulta había recibido un disparo en la cabeza y que una segunda víctima, que también había sido baleada, había huido del lugar.

Durante la llamada, Acevedo se identificó ante las autoridades y afirmó haber disparado contra ambas víctimas.

Al llegar a la escena, la policía encontró a la mujer sin vida en un dormitorio de la residencia. La segunda víctima, un menor de edad, fue localizado posteriormente y se encuentra recibiendo tratamiento médico por una herida de bala.

Se desconoce la identidad de la mujer y su vínculo con el agresor. Tampoco se ha informado sobre la edad y el estado del niño.

Acevedo fue detenido en el lugar de los hechos.

"De manera intencional"

Según una declaración ofrecida a la policía, Acevedo admitió haber disparado de manera intencional contra la primera víctima y aseguró que el disparo que hirió al menor fue accidental, al sobresaltarse mientras aún sostenía el arma.

Las penas máximas que podría enfrentar el acusado incluyen entre 30 años de prisión y cadena perpetua por el cargo de asesinato en primer grado, así como entre cinco y 10 años de cárcel por cada uno de los cargos restantes.

El fiscal del condado, Andrew B. Johns, agradeció a la Unidad de Crímenes Mayores y al Departamento de Policía de Paulsboro por su colaboración en la investigación.

Las autoridades recordaron que los cargos contenidos en la denuncia son meras acusaciones, y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.