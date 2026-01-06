Informe de CIA ve a leales de Maduro como opción más viable para liderar Venezuela tras su captura

Fotografía cedida por Palacio de Miraflores que muestra a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

Una evaluación clasificada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) presentada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó que altos funcionarios leales al régimen de Nicolás Maduro —incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez— son quienes están mejor posicionados para asumir el control del país y mantener la estabilidad tras la captura del mandatario venezolano.

Así lo informaron dos fuentes con conocimiento directo del documento, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, y que confirmaron una primicia publicada previamente por The Wall Street Journal.

Según las fuentes, el informe sostiene que los cuadros internos del chavismo conservan el control efectivo de las principales palancas del poder estatal —instituciones, fuerzas de seguridad, estructuras administrativas y redes territoriales—, lo que los convierte en los actores con mayor capacidad operativa para evitar un colapso institucional inmediato tras la salida forzada de Maduro.

Trump fue informado personalmente sobre las conclusiones del reporte y este fue compartido únicamente con un grupo reducido de altos funcionarios de su equipo de seguridad nacional, indicaron las fuentes.

No hay respalo público

La evaluación se produce en un contexto de alta tensión luego de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que provocó un cambio abrupto en el equilibrio de poder en Venezuela.

Horas después de esa operación, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina por la Asamblea Nacional, en una ceremonia celebrada en Caracas, en medio de un fuerte despliegue de seguridad y bajo el argumento oficial de preservar la continuidad institucional.

El informe de la CIA no respalda públicamente a ningún actor específico ni constituye una recomendación política formal, según las fuentes, pero sí refleja el análisis interno del aparato de inteligencia estadounidense sobre los escenarios de gobernabilidad más probables en el corto plazo.

Funcionarios estadounidenses consultados por Reuters no hicieron comentarios públicos sobre el contenido del informe ni sobre el estatus político de Delcy Rodríguez, limitándose a reiterar que Washington evalúa "todas las opciones" para apoyar una transición que evite un vacío de poder y una crisis humanitaria mayor.