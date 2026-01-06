Michael Reagan, hijo del expresidente Ronald Reagan, fallece a los 80 años

Michael Reagan, hijo de Ronald Reagan, fallece a los 80 años. ( FUENTE EXTERNA )

Michael Reagan, hijo mayor del presidente Ronald Reagan y comentarista conservador, falleció. Tenía 80 años, de acuerdo con la agencia AP.

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan anunció su muerte en una publicación en la plataforma social X el martes, llamándolo "un firme guardián del legado de su padre".

"Michael Reagan vivió una vida marcada por la convicción, el propósito y una devoción constante a los ideales del presidente Reagan", afirmó la fundación.

La causa de muerte no fue anunciada inmediatamente.

"Michael fue llamado a casa para estar con el Señor el domingo 4 de enero, rodeado de toda su familia", escribieron en un comunicado su esposa, Colleen Reagan, y sus dos hijos, Cameron Reagan y Ashley Reagan Dunster.

"Estamos profundamente destrozados al lamentar la pérdida de un hombre que significó tanto para todos los que lo conocieron y amaron".

Reagan colaboraba con la cadena de televisión conservadora Newsmax y era conocido por su programa de radio, "The Michael Reagan Show".

Biografía y carrera de Michael Reagan

Nacido en 1945, hijo de Irene Flaugher, Reagan fue adoptado pocas horas después de su nacimiento por Ronald Reagan y su entonces esposa, la actriz Jane Wyman.

El joven Reagan siguió los pasos de sus padres.

Después de asistir a la Universidad Estatal de Arizona y al Los Angeles Valley College, Reagan comenzó a actuar, participando en programas de televisión como "Falcon Crest", y pasó casi dos décadas como presentador de un programa de radio conservador, hablando de política y cultura.

En dos libros autobiográficos titulados "Mirando desde afuera" y "Dos veces adoptado", contó sobre una infancia a veces difícil, que incluyó la aceptación de su adopción y su camino de fe.

Reagan escribió varias otras, entre ellas "Lecciones que me enseñó mi padre", publicada en 2016, donde detalló las lecciones aprendidas mientras crecía como hijo de Ronald Reagan.

Contribuciones y legado

A lo largo de su vida, Reagan recaudó dinero y trabajó para organizaciones benéficas, utilizando las carreras de lanchas motoras como medio para recaudar fondos para la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil, la Fundación para la Fibrosis Quística y el Fondo para la Restauración de la Estatua de la Libertad.

Reagan formó parte del consejo asesor de la Fundación Mixed Roots, dedicada a la acogida familiar y la adopción en Estados Unidos y a nivel mundial.

Reagan se desempeñó como presidente de la junta directiva de la Fundación John Douglas French para el Alzheimer durante tres años, trabajando en la misma enfermedad a la que sucumbió su padre en 2004.

Como presidente y director de la Fundación Legado Reagan, defendió el legado de su padre. El expresidente conservador era conocido por intentar reducir la estructura del gobierno y dedicar su presidencia a ganar la Guerra Fría.