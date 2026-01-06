Presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. descarta despliegue de tropas en Venezuela

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró este lunes que Estados Unidos no prevé el envío de tropas a Venezuela, tras una extensa sesión informativa a puerta cerrada en la que altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump explicaron a líderes del Congreso la operación que culminó con la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

"No esperamos tropas sobre el terreno", afirmó Johnson al término de la reunión de dos horas celebrada en el Capitolio. "No anticipamos una participación directa más allá de ejercer presión para que un gobierno interino ponga en marcha el proceso. Preveo que se convoquen elecciones en Venezuela, y deberían celebrarse pronto".

La sesión marcó la primera vez que funcionarios clave del gobierno de Trump informaron en persona a legisladores de alto rango desde la sorpresiva operación del fin de semana.

Horas antes, Maduro y su esposa se declararon inocentes de cargos por narcotráfico y otros delitos en un tribunal federal de Manhattan.

Reacciones en el Congreso

En la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quienes se reunieron con líderes de ambos partidos y con los presidentes y miembros de mayor rango de los comités de Asuntos Exteriores, Fuerzas Armadas e Inteligencia.

Las reacciones en el Congreso reflejaron profundas divisiones partidistas. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó la sesión como "extensa", pero dijo que dejó "muchas más preguntas que respuestas".

"El plan para que Estados Unidos controle Venezuela es vago, basado en ilusiones e insatisfactorio", afirmó Schumer, quien añadió que solicitó garantías de que Washington no adoptará acciones similares en otros países, sin obtener respuesta.

Johnson, por su parte, buscó minimizar las críticas sobre un posible cambio de régimen, al insistir en que la operación no debe interpretarse como tal. "Esto no es un cambio de régimen", sostuvo. "Es una exigencia de cambio de comportamiento por parte de un régimen".

Información adicional para el Congreso

La administración anunció que ofrecerá una sesión informativa para todos los miembros de la Cámara de Representantes este miércoles, mientras que el Senado también espera recibir un informe general, aunque aún no se ha confirmado la fecha.

Durante la reunión, funcionarios y legisladores también abordaron informes sobre explosiones registradas en Caracas mientras se desarrollaba la sesión informativa. Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, aseguró que Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación y negó cualquier implicación estadounidense en esos hechos.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Brian Mast, señaló que la sesión abarcó todos los aspectos de la operación y advirtió sobre posibles interferencias externas. "Sería poco razonable pensar que no hay actores disruptivos allí", dijo, en referencia a Irán, China y Rusia.

Desde el Senado, la demócrata Jeanne Shaheen afirmó que algunas de sus preguntas fueron respondidas, aunque reconoció que "aún quedan muchas incógnitas". En tanto, el congresista demócrata Gregory Meeks expresó preocupación por la falta de claridad sobre el plan posterior a la caída de Maduro.

"El ejército tenía un plan y cumplió su misión, pero el plan posterior es lo que me preocupa", afirmó.

Por el lado republicano, el senador Roger Wicker, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, expresó confianza en el equipo a cargo de la estrategia, mientras que otros legisladores pidieron mayor definición del objetivo final. El senador Thom Tillis señaló que no apoya un despliegue militar y cuestionó cómo se lograría una transición pacífica sin tropas sobre el terreno.

Las críticas también alcanzaron el proceso de información al Congreso, con legisladores de ambos partidos expresando malestar por haber sido excluidos de las primeras sesiones informativas, pese a que la captura de Maduro fue descrita por funcionarios como una operación de carácter policial.