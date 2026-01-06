Ex compañero de fórmula de Kamala Harris abandona carrera por tercer mandato en Minnesota

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fue candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2024, anunció ayer que pone fin a su aspiración a un tercer mandato, en medio de una intensa presión política derivada de una investigación por fraude en programas estatales de cuidado infantil y de los ataques del presidente Donald Trump y aliados republicanos.

Walz tomó la decisión menos de cuatro meses después de lanzar su campaña de reelección, al señalar que el clima político y la atención negativa han convertido el último año en "extraordinariamente difícil" para el estado, lo que —dijo— le impide cumplir plenamente con sus funciones como gobernador mientras se mantiene como candidato.

"Cada minuto que dedico a defender mis propios intereses políticos sería un minuto que no podría dedicar a defender a la gente de Minnesota", afirmó Walz durante una breve declaración en el Capitolio estatal.

"He decidido retirarme de esta contienda y dejar que otros se ocupen de las elecciones mientras yo me concentro en el trabajo que tengo por delante el próximo año", agregó.

El gobernador habló durante unos siete minutos y no respondió preguntas de los periodistas. Gran parte de su intervención consistió en reiterar el contenido de su declaración escrita, en la que criticó duramente a Trump y a sus aliados por, según dijo, intentar convertir a Minnesota en "un lugar más frío y cruel".

Walz se refirió en particular a la decisión de la administración Trump de retener fondos federales para programas de cuidado infantil y a los ataques del presidente contra la comunidad somalí del estado. Minnesota alberga una de las mayores poblaciones somalíes de Estados Unidos.

Aunque el gobernador no mencionó directamente un video viral difundido por un influencer de derecha que aseguraba haber descubierto fraude generalizado en guarderías operadas por residentes somalíes en Minneapolis, la administración Trump citó ese material para justificar el recorte de ciertos fondos federales.

Reacciones

El creador del video, Nick Shirley, celebró públicamente la decisión de Walz de abandonar la carrera.

"TERMINÉ CON TIM WALZ", escribió Shirley en redes sociales.

Por su parte, Trump afirmó que Walz no buscaba la reelección "porque lo atraparon con las manos en la masa", y lo acusó de "robar decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes", sin presentar pruebas.

Aunque las autoridades han reconocido problemas de fraude en algunos programas de cuidado infantil, no existe evidencia que respalde las acusaciones directas del presidente contra el gobernador, según recoge Associated Press.

Trump también aseguró que Walz "ha destruido el estado de Minnesota", en una nueva escalada de críticas contra el mandatario estatal.