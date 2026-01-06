El dominicano Ydanis Rodríguez deja el Departamento de Transporte de NY y da paso a Mike Flynn

El comisionado de Transporte de la ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El primer comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT) de origen dominicano, Ydanis Rodríguez, se despidió la semana pasada del equipo que lideró durante los últimos cuatro años para dar paso a Mike Flynn, designado por el alcalde Zohran Mamdani para dirigir la agencia de transporte más grande de la ciudad.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la despedida del funcionario dominicano tuvo lugar el pasado sábado 3 de enero, dos días después de que Mamdani jurara como el primer alcalde musulmán y el más joven en un siglo, en una ceremonia realizada en la estación Old City Hall.

La salida de Rodríguez ocurrió en un encuentro íntimo con sus colaboradores más cercanos, donde hubo aplausos, música y risas. En las imágenes también se observa a otros empleados despidiéndose de su antiguo jefe mientras este abandonaba el edificio.

Rodríguez concluyó su gestión con cifras históricamente bajas de muertes por accidentes de tránsito en la ciudad, incluyendo fallecimientos de peatones, según datos del propio NYC DOT.

En el primer semestre de 2025, Rodríguez informó que las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad alcanzaron el nivel más bajo registrado en la historia, con una reducción del 32 % en comparación con el mismo período del año anterior.

En ese lapso se contabilizaron 87 fallecimientos, una cifra que empató con la registrada en 2018 como la más baja desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 1910.

El nuevo comisionado

Fue el mismo día de su juramentación cuando Mamdani anunció el nombramiento de Flynn como nuevo comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York.

"No puedo pensar en una persona mejor", afirmó el alcalde al presentar a Flynn momentos después de prestar juramento en la estación de metro cerrada ubicada debajo del City Hall Park.

Dirigir el DOT, añadió Mamdani, "requerirá a alguien con experiencia, que conozca bien el panorama tal como es y que sea ambicioso e imaginativo respecto a lo que podría llegar a ser".

Flynn trabajó en el DOT durante casi una década, entre 2005 y 2014, iniciando como gerente de proyectos de los programas de peatones y ciclistas de la agencia, antes de ascender a un puesto directivo.

"Sé de primera mano que el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York cuenta con algunos de los funcionarios públicos más apasionados, talentosos y comprometidos del país, si no del mundo. Y están listos para pensar en grande y cumplir con nuestra ambiciosa agenda", expresó Flynn junto a Mamdani.

Tras dejar la agencia en 2014, Flynn se incorporó a TYLin City Solutions (anteriormente Sam Schwartz Engineering), una firma de ingeniería y consultoría especializada en proyectos de infraestructura y transporte, informó el DOT en un comunicado de prensa.

Antes de ser llamado a formar parte de la administración Mamdani, Flynn se desempeñaba como vicepresidente y gerente sectorial de la firma para el área de Nueva York y el noreste del país. En ese rol supervisó importantes proyectos vinculados a la movilidad, el uso del suelo y el espacio público.

Gran parte del trabajo de Flynn estará probablemente enfocado en el ambicioso objetivo del alcalde de reformar el transporte público en la Gran Manzana, incluidos los planes para hacer gratuitos los autobuses de la ciudad para todos los neoyorquinos.

Además de su experiencia en el sector público y privado, Flynn trabajó durante casi ocho años como profesor visitante en los programas de Planificación y Desarrollo Sostenible del Instituto Pratt, donde impartió cursos sobre planificación urbana, transporte y diseño de ciudades sostenibles.

Flynn posee una Maestría en Ciencias en Planificación Urbana y Regional del Instituto Pratt y una Licenciatura en Artes en Ciencias de la Computación de la Universidad de Vermont.