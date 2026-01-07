×
Agente del ICE de EE. UU. mata a mujer que intentó atropellar a un compañero

El DHS calificó la situación como un acto en defensa propia

    Expandir imagen
    Agente del ICE de EE. UU. mata a mujer que intentó atropellar a un compañero
    Un agente del ICE. (FUENTE EXTERNA)

    Un agente de inmigración del estado de Minnesota mató a tiros a una mujer que presuntamente había tratado atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, según informaron el miércoles autoridades estadounidenses, que calificaron el hecho de "acto de terrorismo".

    • "Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo", afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en X.

    "Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo".

    Protestas contra ICE

    En algunas ciudades se han producido protestas contra las operaciones de los agentes migratorios para detener y expulsar migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

