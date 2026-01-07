EE. UU. controlará de forma indefinida el petróleo venezolano, afirma el secretario de Energía

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump planea mantener un control significativo —y por tiempo indefinido— sobre la industria petrolera de Venezuela, incluida la supervisión directa de las ventas de su producción al mercado internacional.

"De ahora en adelante, venderemos la producción venezolana al mercado", declaró Wright durante una conferencia del sector energético organizada por Goldman Sachs en las afueras de Miami, reportó el New York Times.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que el presidente Trump anunciara que Venezuela entregará próximamente decenas de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Según Trump, el envío oscilaría entre 30 y 50 millones de barriles, lo que equivale a hasta dos meses de producción diaria del país sudamericano, y Washington controlaría las ganancias generadas por esas ventas.

Hasta el momento, no está claro bajo qué autoridad legal operaría el plan anunciado por la Casa Blanca. Para la mañana de este miércoles, las autoridades en Caracas no habían emitido declaraciones públicas sobre los planes del Gobierno estadounidense.

Wright aseguró que la administración Trump mantiene un "diálogo activo" tanto con los líderes venezolanos como con las principales compañías petroleras estadounidenses que han operado en el país en años recientes.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con la agenda, ejecutivos de algunas de las mayores petroleras occidentales tienen previsto reunirse con Trump en la Casa Blanca este viernes.

Aumento de producción de petróleo en Venezuela

El secretario de Energía coincidió con estimaciones externas que indican que Venezuela podría aumentar su producción de petróleo en varios cientos de miles de barriles diarios en el corto plazo. Sin embargo, advirtió que incrementos más ambiciosos, por encima de los actuales niveles cercanos a 1 millón de barriles diarios, requerirían mucho más tiempo y una inversión considerable, incluso con la participación de empresas internacionales.

"Volver a las cifras históricas de producción requiere decenas de miles de millones de dólares y un tiempo considerable", afirmó Wright. "¿Pero por qué no?".