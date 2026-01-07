Estados Unidos dice que petrolero capturado en el Atlántico es "apátrida"

La Casa Blanca dijo el miércoles que el petrolero incautado por las fuerzas estadounidenses en el Atlántico Norte, que en un principio informaron que navegaba bajo bandera rusa, había sido "declarado apátrida" porque viajaba con pabellón falso.

Estados Unidos afirmó horas antes que había incautado dos buques: uno en el Atlántico, tras más de dos semanas de persecución, y otro en el Caribe, en el marco de las sanciones contra el petróleo venezolano.

"Se trataba de un buque de la flota fantasma venezolana que ha transportado petróleo sancionado. El buque fue considerado apátrida tras enarbolar una bandera falsa, y tenía una orden judicial de incautación, por lo que la tripulación será objeto de enjuiciamiento", declaró a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Petrolero incautado

La mañana de este miércoles, fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado y vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte después de perseguirlo durante semanas, dijo un funcionario estadounidense a la agencia AP.

El funcionario habló este miércoles bajo condición de anonimato para hablar sobre operaciones militares delicadas. Aseguró que el ejército estadounidense evaluó el tamaño del buque y entregó el control a las fuerzas del orden.

El martes, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de EE. UU. de interceptar el tanquero ruso "Marinera" en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos.