EE. UU. intercepta en el Atlántico Norte un petrolero sancionado vinculado a Venezuela

Tanquero de petróleo en el río Mississippi, Nueva Orleans. ( FUENTE EXTERNA )

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado y vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte después de perseguirlo durante semanas, dijo un funcionario estadounidense a la agencia AP.

El funcionario habló este miércoles bajo condición de anonimato para hablar sobre operaciones militares delicadas. Aseguró que el ejército estadounidense evaluó el tamaño del buque y entregó el control a las fuerzas del orden .

EE. UU. perseguía el petrolero

El martes, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de EE. UU. de interceptar el tanquero ruso "Marinera" en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos.

A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos", reza el comunicado de la compañía.

La empresa comunicó entonces que, de acuerdo con la información de fuentes públicas, EE. UU. "planea interceptar la embarcación próximamente".

Al advertir del intento de intercepción, la compañía instó a EE. UU. a "actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional, en lugar de arriesgar vidas en condiciones de tormenta".

La Cancillería rusa destaca la desproporcionada atención de EE. UU. al buque

El mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que sigue con preocupación la creciente y desproporcionada atención de la Armada de EE. UU. al petrolero ruso, que está navegando en aguas internacionales del Atlántico Norte.

La Cancillería rusa comunicó que, desde hace varios días, un buque de la Guardia Costera estadounidense ha estado persiguiendo al tanquero ruso, a pesar de que se encuentra a aproximadamente 4,000 kilómetros de la costa del país estadounidense.

"Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio", subrayó Moscú.