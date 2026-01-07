Rubio dice que EE. UU. "no está improvisando" y tiene un plan para Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, escucha mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa en su club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida. ( AFP )

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras derrocar al presidente Nicolás Maduro, tras una audiencia en el Congreso.

"No estamos improvisando", aseguró Rubio a periodistas tras una sesión informativa para senadores a puerta cerrada en el Capitolio.

"Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

Negociación en curso

Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Estados Unidos.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pdvsa tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo entre otros con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente".

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Poco a poco, Estados Unidos parece ir diseñando el marco para adueñarse de las ventas del crudo venezolano, y luego distribuir los ingresos de la manera que considere pertinente.

Washington "no está improvisando", aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que enfrentó las críticas de legisladores demócratas, aseguró que Caracas ya pidió incluir el crudo decomisado en el Caribe dentro de las negociaciones globales.