Un robo a mano armada se registró la noche del martes 6 de enero en la bodega El Sitio Deli Grocery, ubicada en el 892 de Home St., en el Bronx, Nueva York.

Eran las 11:37 de la noche cuando los empleados fueron sorprendidos por tres hombres que cubrían su rostro con pasamontañas.

El asalto quedó captado en un video que ya está en mano de las autoridades.

Las imágenes muestran a los sospechosos amenazando con disparar al empleado si no abría la caja registradora.

El material audiovisual ha sido descrito como gráfico y profundamente perturbador por la crudeza de las amenazas.

Según la información preliminar, los asaltantes huyeron del lugar con 3,100 dólares en efectivo, además de joyas que les arrebataron a los trabajadores, tras someterlos bajo amenaza de arma de fuego.

Condenan el ataque

La organización United Bodegas America (UBA) condenó enérgicamente el ataque y llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para identificar a los responsables.

Como parte de este esfuerzo, anunció una recompensa de $5,000 por información que conduzca a la identificación y arresto de los sospechosos.

"Esto es absolutamente inaceptable. Nuestros trabajadores de bodegas están siendo aterrorizados mientras simplemente intentan ganarse la vida honestamente. Alguien podría haber muerto anoche. Exigimos acciones rápidas y consecuencias reales", declaró Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas Unidas.

De su lado, Fernando Mateo, portavoz de UBA, afirmó que "esos criminales no tienen ningún respeto por la vida humana".

"Se les puede escuchar amenazando con apretar el gatillo. No nos quedaremos callados mientras nuestra comunidad esté bajo ataque. Ofrecemos una recompensa porque estos sospechosos deben ser retirados de las calles de inmediato", sostuvo.

Las autoridades investigan el caso y exhortan a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la policía, recordando que toda pista es confidencial y puede ser clave para llevar a los responsables ante la justicia.

