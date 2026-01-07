Pucmm cierra el 2025 con hito tecnológico: el diseño y fabricación de su primer microchip en EE. UU.

Fachada de logo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la cual ocupa el rango de la mejor institución de educación superior en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) cerró el año 2025 como la primera universidad dominicana en diseñar y someter a fabricación un microchip en Estados Unidos, un hito nacional que destacó al presentar sus memorias institucionales en diciembre.

"¡Diseñamos y sometimos a fabricación un microchip! Somos la primera universidad dominicana en diseñar y someter a fabricación un microchip en Estados Unidos, constituyendo así un hito nacional, ya que logramos la entrega final de un diseño de microchip para su fabricación", señaló la institución en un comunicado.

El logro fue posible tras la realización del Digital IC Design Bootcamp, celebrado del 25 al 29 de agosto de manera simultánea en los campus de Santiago y Santo Domingo. Durante esta jornada, los participantes superaron la segunda fase de verificación del University Tapeout Education Program, impulsado por Synopsys y GlobalFoundries.

La iniciativa fortaleció las capacidades de estudiantes y docentes en diseño electrónico avanzado y posicionó a la Pucmm como la primera institución académica del país en participar en un proceso de este tipo, conocido como tape-out.

"Este logro fortalece las capacidades del país en diseño electrónico avanzado y se alinea directamente con los objetivos de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS)", se puede leer en las memorias de la Pucmm publicadas en su página web.

La universidad señaló sus esfuerzos por impulsar el desarrollo de la industria de los semiconductores en la República Dominicana, alineada a la estrategia del Gobierno dominicano, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, y alianzas con Purdue University, University at Albany (SUNY), Synopsys y Keysight Technologies.

En junio del 2024, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró de "alta prioridad nacional" la promoción, la innovación y el desarrollo de la industria de semiconductores (microchips) en el país bajo el decreto 324-24.

Así se desarrolló el proyecto

El bootcamp fue organizado por la Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones (EICT) y la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (EIME), con el apoyo de Synopsys, y reunió a 27 estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Telemática y Mecatrónica.

Durante aproximadamente 35 horas de formación intensiva, los participantes abordaron todas las etapas del diseño de un chip, desde la programación inicial hasta la verificación de su funcionamiento, utilizando herramientas de nivel industrial.

La capacitación se desarrolló sobre la infraestructura académica del programa Synopsys Academic & Research Alliances (SARA), lo que garantiza la continuidad de la docencia y la investigación aplicada en diseño electrónico dentro de la universidad.

El equipo interdisciplinario de diseño estuvo liderado por el profesor Javier Marte, junto a los estudiantes de Ingeniería Eléctrica Denys Merkushev y Jeison Hernández, con la colaboración de los profesores Rafael Batista, Jorge Luna y el Dr. Julien Philippe.

A nivel local, el diseño electrónico se perfila como una vía estratégica de rápida adopción para impulsar capacidades técnicas y fortalecer los vínculos con el sector industrial.

En ese contexto, Carlos Pantaleón, director de la EIME, destacó que estos avances amplían el apoyo de la PUCMM a la ENFIS y aceleran la integración de los flujos de diseño digital en los planes de estudio, además de preparar equipos para participar en proyectos y competencias internacionales.