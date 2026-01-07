Siete militares estadounidenses resultaron heridos durante captura de Maduro en Venezuela

Al menos siete miembros del servicio estadounidense resultaron heridos durante la operación especial de alto riesgo ejecutada en Caracas la madrugada del sábado que sirvió para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según recogen varios medios internacionales.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP) que cita al Pentágono, cinco de los heridos ya han regresado al servicio mientras que dos aún se están recuperando de sus heridas.

En adición, un funcionario estadounidense en condición de anonimato dijo a AP que las heridas fueron producto de impactos de bala y de metralla.

Según los medios internacionales, todas las lesiones presentadas por los militares fueron catalogadas como no potencialmente mortales, aunque uno de los efectivos sufrió múltiples heridas de bala en las piernas, consideradas de carácter grave.

El domingo, Trump confirmó a los periodistas que algunos soldados resultaron heridos, pero no ofreció detalles más allá de que estaban "todos en buen estado".

Operación: Resolución Absoluta

La operación, bautizada como 'Absolute Resolve (Resolución Absoluta)', fue una misión encubierta que se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado tras meses de preparación y contó con la participación de más de un centenar de aeronaves.

La operación se llevó a cabo tras meses de planificación por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y movimientos, y determinar el momento óptimo para actuar, según el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, que participó en una rueda de prensa junto a Trump en la residencia privada del mandatario en Mar-a-Lago (Florida).

La Casa Blanca se planteó realizar ataques aéreos el día de Navidad, pero finalmente decidió dar prioridad a bombardeos en Nigeria contra campamentos del Estado Islámico (EI), según dos fuentes del Ejecutivo citadas por la cadena CBS.

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.

Así fue la operación

Durante la madrugada se reportaron ataques en varias localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según informó el Gobierno venezolano, que denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense.

Las fuerzas llegaron al complejo en el que se encontraba Maduro a las 1:01 hora de Washington y recibieron fuego de resistencia, aunque solo un helicóptero estadounidense fue alcanzado, sin que se registraran bajas en las filas estadounidenses. La aeronave logró retornar a su base con éxito.

Trump explicó que Maduro y Flores fueron capturados en su domicilio antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

De acuerdo con el mandatario, las fuerzas estadounidenses habían ensayado la operación en una réplica de la residencia de Maduro y estaban equipadas con sopletes para atravesar el acero en caso de que la pareja se encerrara en un búnker.

Las fuerzas estadounidenses abandonaron territorio venezolano alrededor de las 3:29 hora de Washington con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

El lunes, Maduro y su esposa se declararon no culpables de los cargos federales en su contra en lo que fue su primera comparecencia ante un tribunal estadounidense. El juez fijó para el 17 de marzo la nueva audiencia para la pareja, que se mantendrá en prisión hasta tanto.