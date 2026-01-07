×
Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Venezuela, bajo un bloqueo petrolero y con Nicolás Maduro encarcelado, busca negociar la venta de petróleo con supervisión de Washington

    Expandir imagen
    Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos made in USA con el dinero del petróleo
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    Venezuela comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.

    "Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", publicó Trump en su red Truth Social.

    Detalles del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos

    "Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela", aseguró.

    • Sometida a un bloqueo petrolero, y con el presidente depuesto Nicolás Maduro en una cárcel en Nueva York, Venezuela anunció este miércoles que negocia con Washington la venta de "volúmenes de petróleo", un recurso natural que el gobierno de Trump asegura que pasará a controlar "indefinidamente".

    El republicano ha hecho de la política arancelaria, y sus esfuerzos para reindustrializar Estados Unidos, su eje económico principal.

    El supuesto acuerdo de Venezuela para esas compras de productos hechos en Estados Unidos es "una sabia elección", aseguró Trump.

