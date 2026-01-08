×
Minéapolis

Casa Blanca dice que las fuerzas del orden son objeto de un "ataque organizado"

El vicepresidente JD Vance sostuvo, por su parte, que el agente de migraciones que disparó actuó "en legítima defensa"

    Expandir imagen
    Casa Blanca dice que las fuerzas del orden son objeto de un ataque organizado
    Agentes federales montan guardia mientras los manifestantes se reúnen frente al edificio federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026. (AFP)

    La Casa Blanca afirmó el jueves, después de que un agente migratorio matara a una mujer en Mineápolis, que las fuerzas del orden estadounidenses se enfrentan a un "ataque organizado".

    Un agente de la ICE, la Agencia de Inmigración y Aduanas, mató a tiros el miércoles a una mujer a bordo de un automóvil en esta ciudad del estado de Minnesota, en medio de un amplio despliegue por denuncias contra migrantes somalíes.

    Lo que dijo Leavitt

    "El incidente mortal que tuvo lugar ayer en Minnesota se produjo como resultado de un movimiento siniestro de izquierda más amplio que se ha extendido por todo nuestro país, donde nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales están siendo objeto de un ataque organizado", declaró la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt.

    • El vicepresidente JD Vance sostuvo, por su parte, que el agente de migraciones que disparó actuó "en legítima defensa".
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.