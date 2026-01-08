Dominicanos entre los migrantes que más se benefician de las ayudas sociales de EE. UU.

Dominicanos celebran en la ciudad de Nueva York ondeando la bandera nacional. ( DIARIO LIBRE ARCHIVO )

Los inmigrantes de las República Dominicana ocupan la quinta posición entre los que más se benefician de las ayudas sociales de Estados Unidos, por encima de países como México, Guatemala, El Salvador y Cuba, que poseen una población migrante superior a la dominicana.

Así lo establece un documento titulado “Tasa de beneficiarios de asistencia social entre migrantes, según país de origen”, publicado por el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

El mismo detalla que el 68.1 % de los hogares inmigrantes de República Dominicana reciben algún tipo de asistencia, aunque no se detalla el tipo de ayuda que reciben.

Según el documento, los dominicanos ocuparían la posición número uno de los países de América Latina en recibir asistencia social gubernamental, solo superado por Somalia, Bután, Yemen y las Islas Marshall.

El próximo país latino que aparece en la lista es Guatemala, en la posición número 16, con un 56.5 % de asistencia seguido de El Salvador con un 55.4 %, México con un 54.0 %, Honduras con un 52.9 % y Haití con un 52.3 %.

Estados donde viven más dominicanos

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de los dominicanos en el exterior, con 2,398,009 residentes, lo que equivale al 83 % del total, de acuerdo con el Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior del 2024; de los cuáles los cinco principales estados con más dominicanos son:

Nueva York con 848,560 criollos. Nueva Jersey con 380,143. Florida con 312,604. Pensilvania con 191,094. Y Massachusetts con 183,910 dominicanos.

Migrantes

La República Dominicana es el sexto país latino que más migrantes aporta a los Estados Unidos, según datos del último censo.

El primer lugar está ocupado por México, seguido de Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba.

En el ámbito migratorio, el país es el Segundo del mundo en el que se procesan más solicitudes de visas, solo superado por México.

Según datos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, para el 2024, la población dominicana en EE. UU. ascendió a 2.3 millones.