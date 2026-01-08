Niña dominicana muere junto a su abuelo en accidente de tránsito en Nueva York

La niña Anheli Vásquez-Trinidad, de 6 años y su abuelito Gerardo Ávila, de 90. ( FUENTE EXTERNA )

Una niña de 6 años falleció esta semana en Staten Island, Nueva York, tras un accidente de tránsito ocurrido mientras viajaba con sus abuelos rumbo al hospital.

La menor se dirigía a acompañar a su abuelo, de 90 años, a una sesión de quimioterapia cuando el vehículo en el que se trasladaban colisionó con otro. El automóvil era conducido por su abuela, de 70 años, también de nacionalidad dominicana, quien permanece en estado crítico pero estable.

Los servicios de emergencia trasladaron a los tres ocupantes del vehículo —identificados como Anheli Vásquez-Trinidad, de 6 años; Gerardo Ávila, de 90; y la conductora— al hospital del Campus Norte de la Universidad de Staten Island.

Anheli fue declarada muerta el domingo a causa de las heridas sufridas en el impacto, informó la policía. Posteriormente, las autoridades confirmaron que su abuelo también falleció en el hospital. La abuela continúa ingresada bajo observación médica.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió poco antes de las 10:00 de la mañana, cuando un hombre de 50 años que conducía un Audi Q5 en dirección oeste por Rockland Avenue intentó girar a la izquierda hacia Forest Hills Road, impactando con un Honda HR-V manejado por la mujer de 70 años.

Una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe describió a la menor como “una luz inmensa que conmovía a todos los corazones que la rodeaban”, destacando que era “tierna, alegre, juguetona y profundamente querida”.





“Perderla nos ha destrozado de maneras que jamás imaginamos. Hay un vacío en nuestro hogar, en nuestros brazos y en nuestras vidas que jamás podrá llenarse”, añade el mensaje.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación permanece activa.

