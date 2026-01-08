La muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE sacude a Estados Unidos

Personas participan en una vigilia en el lugar donde una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, en Minneapolis (Estados Unidos). ( EFE )

La muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, tras ser baleada por un agente federal durante un operativo migratorio, ha desatado una fuerte controversia nacional en Estados Unidos, con versiones encontradas entre las autoridades federales y líderes políticos locales sobre lo ocurrido el 7 de enero.

De acuerdo con el Gobierno federal, el agente de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas actuó en defensa propia durante una confrontación en el sur de Minneapolis.

Sin embargo, autoridades municipales y estatales, así como defensores de derechos civiles, calificaron el hecho como un uso injustificado de la fuerza en una operación que ya había sido rechazada por la ciudad.

El caso ha colocado bajo escrutinio a U.S. Immigration and Customs Enforcement, conocida como ICE, en medio de un clima político tenso y dividido por la política migratoria y el despliegue de agentes federales en la zona.

Familiares y allegados de Good han insistido en que su vida no puede reducirse a los últimos segundos antes de su muerte. Su madre, Donna Ganger, declaró al Minnesota Star Tribune que su hija vivía en Minneapolis con su pareja y se caracterizaba por cuidar a otras personas.

"Era amorosa, indulgente y afectuosa. Fue un ser humano increíble", afirmó.

Vigilia en su honor

Aunque su nombre era desconocido para muchos antes del incidente, cientos de personas acudieron horas después a una vigilia en su honor, donde corearon repetidamente "Digan su nombre: Renee Good". Con el paso de las horas, la asistencia creció hasta cerca de 1,000 personas, que se congregaron en temperaturas cercanas al punto de congelación cerca del lugar del tiroteo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/c256b3949e69b70419a23c54e46c315420f65619w-94499a22.jpg Fotografía que muestra un altar durante una vigilia en el lugar donde una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, en Minneapolis (Estados Unidos). (EFE)

Según reportes del Star Tribune, Good era madre de un niño de seis años. Una campaña en GoFundMe, cuya autenticidad está siendo verificada por medios estadounidenses, señala que los fondos recaudados se destinarían a su esposa y a su hijo.

En redes sociales, Good se describía como poeta, escritora, guitarrista aficionada, esposa y madre, originaria de Colorado y residente en Minneapolis.

Las razones exactas por las que Good se encontraba en el lugar del operativo migratorio no han sido esclarecidas. El Concejo Municipal de Minneapolis indicó que ella "estaba cuidando a sus vecinos" cuando ocurrió la confrontación.

Por su parte, la congresista de Minnesota Ilhan Omar señaló que Good actuaba como observadora legal, una figura utilizada por activistas para documentar actuaciones policiales.

No obstante, su madre rechazó esa versión y aseguró que su hija no formaba parte de protestas organizadas ni de acciones para obstruir a agentes federales. Dijo que, en el momento del incidente, Good "probablemente estaba aterrorizada".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que el tiroteo involucró a ICE, en el contexto de un aumento de operativos federales en el estado como parte de una ofensiva más amplia contra presuntos fraudes.

El incidente derivó además en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, con uso de gas irritante y atención médica a periodistas y civiles.

Funcionarios estatales y municipales expresaron condolencias a la familia de Good. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que no existen palabras que alivien la pérdida y aseguró que la ciudad acompaña a los familiares en su duelo. Legisladores estatales la describieron como una integrante querida de la comunidad.