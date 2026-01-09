David Collado lanza la nueva ruta promocional en la Línea A del tren en Nueva York

El ministro de Turismo, David Collado, lanzó este viernes la nueva ruta promocional en la Línea A del tren de Nueva York, una iniciativa que recorrió todo Manhattan y culminó en Washington Heights, reconocido como el corazón de la comunidad dominicana en la ciudad.

Este proyecto forma parte de la campaña Subway to Paradise: "El tren dominicano", diseñada para fortalecer la conexión emocional con la diáspora y promover el país como destino turístico, indica una nota de prensa del Mitur.

El ministro Collado dijo que esta campaña reafirma el compromiso del país con los dominicanos residentes en el exterior y su rol estratégico dentro del turismo nacional.

"Hoy estamos, nuevamente aquí, en Nueva York, con esta activación, mostrando la belleza de nuestro país y su diversificada oferta turística", expresó el ministro Collado.

Te puede interesar El metro de Nueva York vibra con la cultura dominicana

Tren promocional

Como parte de la estrategia integral de la campaña Subway to Paradise, República Dominicana también cuenta con un tren promocional en la Línea E, el cual estuvo en circulación durante todo el mes de diciembre y continúa operando hasta el 11 de enero, ampliando el alcance de la acción a miles de usuarios del sistema de transporte de la ciudad.

El nuevo marcaje de la Línea A estará disponible para el público hasta el primero de febrero, convirtiendo el trayecto en una experiencia inmersiva que lleva la identidad dominicana al día a día de neoyorquinos y visitantes.

La activación contempló una serie de acciones culturales que transformaron el espacio urbano en una auténtica celebración dominicana, con merengue, alegría, gastronomía, rifas y regalos, transmitiendo la energía festiva que caracteriza las tradiciones del país y su forma única de celebrar.

Presentación de Jandy Ventura

La jornada estuvo acompañada por una presentación especial del artista Jandy Ventura, "El Legado del Caballo", quien aportó ritmo y emoción a esta celebración cultural.

Nueva York concentra aproximadamente una tercera parte de toda la comunidad dominicana residente en el exterior, lo que la convirtió en un punto clave para esta iniciativa.

Durante el año 2025, más de 500,000 dominicanos residentes en Nueva York viajaron a República Dominicana, generando un impacto económico significativo para el país, reflejo de la importancia de la diáspora para el turismo nacional.