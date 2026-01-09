Trump afirma que Cuba "va a fracasar" tras perder apoyo de Venezuela

Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE. UU.). ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con Fox News que cree que Cuba fracasará y podría colapsar ahora que ha quedado desligada del respaldo económico y energético que recibía de Venezuela, tras los recientes acontecimientos en ese país.

Trump señaló que Cuba dependía "totalmente" de Venezuela para dinero y petróleo, y que a cambio ofrecía protección a Caracas. "Eso fue siempre el acuerdo", afirmó, describiendo la relación como un intercambio de recursos energéticos por apoyo militar y de seguridad.

"Ya no funciona de esa manera", añadió, y expresó su incertidumbre sobre lo que hará Cuba a partir de ahora.

En sus declaraciones al programa de televisión, Trump también afirmó que fuerzas cubanas que habían estado operando en Venezuela fueron derrotadas en eventos recientes, aunque evitó precisar cifras. "Los barrimos", dijo, y sugirió que la dependencia de Cuba de Venezuela era un factor crítico para su estabilidad.

El mandatario afirmó que, sin el flujo de ingresos petroleros desde Caracas, Cuba enfrenta una situación económica muy complicada y carece de alternativas claras para sostenerse. "No creo que haya alternativas para Cuba", señaló, lo que reforzó su afirmación de que el país caribeño está encaminado al fracaso.

Descarta acción militar

Sus comentarios se producen en un contexto de tensiones regionales, luego de una operación militar estadounidense en Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, y que ha alterado las dinámicas de poder e influencia en el área. Expertos y otros actores internacionales han debatido sobre las consecuencias para Cuba, que tradicionalmente ha mantenido estrechos lazos políticos y económicos con el Gobierno venezolano.

Trump aseguró que no considera necesaria una acción militar directa contra Cuba por el momento, porque, en su opinión, la isla ya está enfrentando un declive estructural, aunque enfatizó la intención de Estados Unidos de apoyar a los pueblos de la región en medio de estos cambios.