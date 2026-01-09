Mujer abatida por agente del ICE en Minéapolis acababa de dejar a su hijo de seis años en la escuela

Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió tras ser baleada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minéapolis, Minnesota, acababa de dejar a su hijo de seis años en la escuela cuando se produjo el incidente, según relató su exesposo al medio local MPRNews.

De acuerdo con el testimonio, Good regresaba a su vivienda la mañana del miércoles cuando se encontró con agentes federales que llevaban a cabo un operativo migratorio en plena vía pública. Minutos después, uno de los oficiales abrió fuego contra su vehículo, causándole la muerte.

El exesposo de la víctima, quien pidió no ser identificado, aseguró que Good no era activista ni había participado previamente en protestas, contradiciendo así la versión inicial del Gobierno federal. Las autoridades calificaron el hecho como un "acto de terrorismo doméstico" y afirmaron que la mujer intentó atropellar a un agente de ICE.

Según su expareja, Good era madre de tres hijos y en los últimos años se dedicaba principalmente al hogar, tras haber trabajado como asistente en una clínica odontológica y en una entidad crediticia.

El video

Videos difundidos en redes sociales muestran a Good dentro de una camioneta roja, rodeada por agentes de ICE que le exigían bajar del vehículo. Al intentar retirarse del lugar, un oficial disparó contra la ventanilla del conductor. Minutos después, el automóvil terminó chocando contra otro que se encontraba estacionado a pocos metros.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró el jueves que el agente involucrado en el tiroteo "está protegido por inmunidad absoluta". Sus declaraciones se produjeron un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuviera que Good formaba parte de un grupo que intentaba bloquear un operativo migratorio.

La muerte de la mujer ha generado una ola de protestas en Mineápolis y ha intensificado el choque entre autoridades locales y el Gobierno federal. Tanto el gobernador de Minnesota como el alcalde de la ciudad han solicitado a la Administración Trump el retiro de los agentes de ICE de la región.

Según datos recopilados por The Trace, un portal especializado en el seguimiento de la violencia armada en Estados Unidos, este sería el quinto fallecimiento ocurrido durante operativos migratorios bajo el actual gobierno de Donald Trump.

Hasta el 7 de enero, el medio ha identificado al menos 28 incidentes relacionados con estas operaciones, incluidos 14 tiroteos, que han dejado varias personas muertas y heridas.