El merengue dominicano tomó el metro de Nueva York al ritmo de Jandy Ventura

El merenguero Jandy Ventura se presentó en la estación de la calle 168 con St. Nicholas Avenue en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El merengue transformó una estación del metro de Nueva York en una fiesta dominicana cuando Jandy Ventura y El Legado pusieron a bailar y cantar a decenas de personas en plena vía pública de Manhattan, llevando la dominicanidad al corazón de la Gran Manzana.

La intervención artística se realizó en la estación de la calle 168 con St. Nicholas Avenue, donde los pasajeros fueron sorprendidos por los acordes de clásicos como La Agarradera, Lo que te gusta, El Pingüino y Merenguero hasta la tambora.

De acuerdo a una nota de prensa, el espacio subterráneo se convirtió en una auténtica celebración cultural, con aplausos, coros espontáneos y baile al ritmo del merengue.

Los temas, inmortalizados por el legendario Johnny Ventura, cobraron nueva vida en la voz de su hijo Jandy Ventura, quien hoy lleva este repertorio por escenarios internacionales como parte de un legado musical que trasciende generaciones. Cada interpretación reafirmó la vigencia del merengue como símbolo de identidad, alegría y orgullo dominicano.

Iniciativa de Turismo

La actividad forma parte de una iniciativa impulsada por el ministro de Turismo, David Collado, con el objetivo de proyectar la cultura dominicana en escenarios internacionales y fortalecer el vínculo con la diáspora. Así, el llamado "Subway in Paradise" se llenó de ritmo caribeño, demostrando que donde suena el merengue, Nueva York también baila.

Visiblemente emocionado por la reacción del público, Jandy Ventura agradeció al Ministerio de Turismo por respaldar propuestas que conectan a los dominicanos en el exterior con sus raíces.

"El merengue es un puente directo con nuestra identidad. Estas acciones permiten abrazar a los dominicanos que están fuera y recordarles quiénes somos", expresó.

El artista destacó además que llevar la música dominicana a espacios cotidianos como el Subway convierte la cultura en una experiencia viva y accesible, no solo para la diáspora, sino también para otras comunidades.

Con iniciativas como esta, la República Dominicana se proyecta como un país alegre, creativo y culturalmente rico, donde la música funciona como un lenguaje universal que une territorios y generaciones.