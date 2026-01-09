Vuelo de Arajet estuvo involucrado en incidente por congestión en la torre de control de Newark

La torre de control de tráfico aéreo de un aeropuerto de Estados Unidos, el sábado 1 de febrero de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Un vuelo de la aerolínea dominicana Arajet se vio involucrado en un incidente operacional en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras una confusión en las instrucciones emitidas por la torre de control, en un contexto de alto congestionamiento del tráfico aéreo, que estuvo a punto de derivar en lo que en la jerga aeronáutica se conoce como un near miss (incidente cercano).

El hecho involucró al vuelo 2311 de Arajet cuando se disponía a despegar de Newark durante una jornada caracterizada por una saturación extrema del espacio aéreo y de las comunicaciones, según explicó el piloto comercial y divulgador aeronáutico conocido en YouTube como Captain Steeeve, quien analizó el caso ocurrido hace dos meses.

De acuerdo con su evaluación, el controlador aéreo a cargo estaba gestionando simultáneamente entre ocho y nueve aeronaves, una carga de trabajo que redujo significativamente los márgenes de seguridad para detectar y corregir errores en tiempo real. Esta sobrecarga operacional fue un factor determinante en la secuencia que condujo a la confusión.

La confusión

Según explica Steeeve, el incidente se originó cuando el controlador instruyó a la tripulación a girar a rumbo 230. Sin embargo, los pilotos de Arajet —anticipando una autorización habitual de ascenso— interpretaron la indicación como subir al nivel de vuelo 230.

La lectura de retorno (readback) fue realizada sin que el controlador, claramente saturado por la carga de trabajo, detectara la discrepancia. Esto provocó un ascenso no autorizado, generando una situación de riesgo con otras aeronaves en las inmediaciones.

"El sistema falla cuando todo depende de escuchar correctamente en un entorno caótico. Esto no es un problema de Arajet ni de un solo controlador; es un problema estructural", explicó el piloto, quien subrayó las limitaciones del sistema de comunicaciones por radio en escenarios de alta congestión.

Steeeve abogó por una adopción más amplia del sistema CPDLC (comunicación digital piloto-controlador), que permite transmitir instrucciones por escrito y reduce de forma significativa los errores derivados de interferencias, transmisiones superpuestas o malinterpretaciones.

El análisis también señala factores adicionales que contribuyeron al error, como los sesgos de anticipación, el uso del inglés como segundo idioma y un sistema de comunicaciones que el capitán considera obsoleto y vulnerable en condiciones de tráfico intenso.

Resolución del incidente

Pese a la gravedad potencial de la situación, el incidente fue contenido gracias a una intervención rápida y decidida del controlador aéreo, quien priorizó de inmediato la separación entre aeronaves.

Al detectar que el vuelo "Dominican 2311" estaba ascendiendo sin autorización, el controlador ordenó detener el ascenso, nivelar la aeronave y ejecutar giros específicos para sacarla del posible conflicto con otros tráficos. Estas instrucciones claras y urgentes permitieron restablecer el control en cuestión de segundos, evitando consecuencias mayores, aun en medio de una congestión extrema del espacio aéreo de Newark.