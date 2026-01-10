Consejo de Seguridad de la ONU examinará este lunes la situación en Ucrania tras bombardeos rusos

Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asisten a una reunión sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania en la sede de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. El Consejo de Seguridad se reunió para debatir los recientes ataques rusos contra Ucrania y la situación humanitaria causada por la guerra, que ya lleva tres años. La reunión coincide con la elaboración por parte de la administración Trump de una propuesta de paz para poner fin a la guerra. ( AFP/MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES )

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes 12 de enero de 2026 para tratar la situación en Ucrania, luego de que Rusia lanzara una serie de ataques contra Kiev que provocaron cortes severos de calefacción en pleno invierno, según el calendario revisado del organismo, publicado el viernes por la noche.

Moscú bombardeó la capital ucraniana como parte de un ataque masivo sobre varias regiones del país, que dejó al menos cuatro muertos y 24 heridos. Los ataques ocurrieron pocas horas después de que Rusia rechazara como "militarista" un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un eventual fin de la guerra.

Por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022, Rusia utilizó un misil hipersónico Oréshnik.

"La Federación de Rusia ha alcanzado un nuevo y atroz nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad con su terror contra civiles e infraestructuras civiles en Ucrania", afirmó el embajador ucraniano ante la ONU, Andrii Melnik, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad, a la que tuvo acceso la AFP.

Ucrania y aliados

Ucrania y sus aliados occidentales, que buscan acelerar una salida al conflicto que se acerca a su cuarto año, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas tras un eventual alto el fuego.

Durante la madrugada del viernes 9 de enero de 2026, unos 40 sitios fueron alcanzados por los ataques rusos, entre ellos 20 edificios residenciales y la embajada de Catar en la capital, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.