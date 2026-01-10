Miles de personas protestaron en Minneapolis frente a uno de los hoteles donde se cree que se están alojando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusados de dar muerte a la ciudadana Renee Good, madre de 37 años, abatida por un agente.

La protesta se realizó el viernes, luego de que fueran difundidos videos del momento en que agentes ultimaran a Good.

Videos del hecho, difundidos en redes y compartidos por el vicepresidente JD Vance, generaron rechazo, mientras el Departamento de Seguridad sostiene que el agente actuó en defensa propia.

Esta es una de las varias movilizaciones por la muerte de la mujer de 37 años fallecida el pasado miércoles 7 de enero, por disparos de un agente del Servicio del ICE en Mineápolis.