Malasia suspende acceso a la IA de Elon Musk por generar contenido pornográfico

El regulador de malasia bloquea la ia de Elon Musk tras detectar imágenes ofensivas

    Expandir imagen
    Malasia suspende acceso a la IA de Elon Musk por generar contenido pornográfico
    Malasia suspendió Grok por generar pornografía infantil y de mujeres con IA. (FUENTE EXTERNA)

    Malasia suspendió el acceso al chatbot Grok, integrado en la red social X, propiedad de Elon Musk, capaz de generar contenido pornográfico con IA, informó el regulador tecnológico el domingo.

    La decisión surge tras descubrirse que la función de creación de imágenes de Grok permitía a los usuarios sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples indicaciones de texto.

    • Indonesia se convirtió el sábado en el primer país en denegar el acceso a la herramienta, que hasta ahora ha estado restringida a los suscriptores de pago en otros países.

    Motivos y declaraciones del regulador malasio

    La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia declaró en un comunicado que había "ordenado una restricción temporal del acceso a la inteligencia artificial de Grok" con efecto inmediato.

    "Esta medida se produce tras el uso indebido reiterado de Grok para generar imágenes manipuladas obscenas, sexualmente explícitas, indecentes, groseramente ofensivas y no consensuadas", declaró el regulador.

