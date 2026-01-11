×
Donald Trump

Trump publica imagen en Truth Social afirmando ser "presidente interino de Venezuela"

El presidente de EE. UU. publicó en Truth Social una imagen manipulada que muestra un artículo falso de Wikipedia

    Expandir imagen
    Trump publica imagen en Truth Social afirmando ser "presidente interino de Venezuela"
    La imangen difundida por Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo una imagen en Truth Social en la que afirma ser el "presidente interino de Venezuela".

    La publicación muestra una imagen digitalmente alterada que presentaba a Trump en ese rol tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

    • La imagen surgió en medio de la creciente tensión tras la intervención militar estadounidense en Venezuela.

    La publicación tuvo lugar una semana después de que Estados Unidos lanzara, el pasado 3 de enero, un ataque militar masivo en territorio venezolano que concluyó con el arresto del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

    Presidente interina 

    Según la ley venezolana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina del país por el Tribunal Supremo de Justicia tras el derrocamiento de Maduro.

